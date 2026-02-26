अमेरिका और क्यूबा में गोलीबारी को लेकर तनाव बढ़ गया है. क्यूबा ने कहा है कि अमेरिका में रजिस्टर्ड स्पीडबोट पर सवार होकर क्यूबा के पानी में घुसे 4 लोगों की कोस्ट गार्ड के साथ फायरिंग में मौत हो गई. क्यूबा के गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्पीड बोट ने बुधवार (25 फरवरी) को उनके इलाके के पानी में घुसपैठ की, जिससे क्यूबा के कोस्ट गार्ड के साथ टकराव हुआ.

क्यूबा के उत्तरी तट पर एक द्वीप के पास हुई इस घटना में 6 और यात्री घायल हो गए. क्यूबा के गृह मंत्रालय ने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर बयान पोस्ट किया है. इसमें बताया गया है कि क्यूबा के बॉर्डर गार्ड का एक कमांडर भी घायल हुआ है.



क्यूबा के गृह मंत्रालय का बयान

उन्होंने आगे बताया कि अमेरिकी फ्लैगशिप बोट ने क्यूबा के समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ की और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की. फ्लोरिडा अमेरिका में पंजीकृत संख्या FL7726SH विला क्लारा प्रांत के एक नॉटिकल मील के भीतर पहुंच गई. जब क्यूबा के आंतरिक मंत्रालय की एक सीमा रक्षक इकाई, जिसमें 4 सेवा सदस्य शामिल थे वो पहचान के लिए पहुंचे तो उल्लंघन करने वाली स्पीडबोट ने क्यूबा के कर्मियों पर गोलीबारी की, जिससे क्यूबा के वेसल के कमांडर घायल हो गए. संघर्ष के कारण 4 विदेशी हमलावर मारे गए और 6 घायल हो गए. उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि घायलों को निकाल लिया गया है और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है.

क्या बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो

इस घटना के बाद से अब अमेरिका-क्यूबा में तनाव बढ़ने की आशंका है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि हम जवाब देने से पहले इस घटना की स्वतंत्र जांच करेंगे. रुबियो ने कहा कि हम पता लगाएंगे कि वहां असल में क्या हुआ था और फिर हम उसी हिसाब से जवाब देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि नाव पर सवार लोगों की राष्ट्रीयता साफ नहीं है और अमेरिका तथ्यों के हिसाब से फैसला करेगा. अभी हम सबूत जुटा रहे हैं.

रुबियो ने आगे कहा कि खुले समुद्र में इस तरह की गोलीबारी देखना बहुत असामान्य है, क्योंकि ऐसा रोज नहीं होता. सच कहूं तो क्यूबा के साथ ऐसा बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड, क्यूबा के बॉर्डर गार्ड के साथ लगातार संपर्क में हैं. साथ ही कहा कि क्यूबा सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर अमेरिका भरोसा नहीं करेगा और मामले के तथ्यों की खुद जांच करेगा.

ये भी पढ़ें

भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी