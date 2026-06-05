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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-Pakistan Relations: 'मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के लिए...', ट्रंप की दूत नताली ने क्या कहा, चौड़ी हो गई शहबाज शरीफ की छाती

US-Pakistan Relations: 'मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के लिए...', ट्रंप की दूत नताली ने क्या कहा, चौड़ी हो गई शहबाज शरीफ की छाती

US-Pakistan Relations: इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान वार्ता की मेजबानी पर अमेरिका ने पाकिस्तान की सराहना की. अमेरिकी राजदूत नताली बेकर ने इसे पाकिस्तान के आधुनिक इतिहास का अहम पल बताया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 01:58 PM (IST)
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पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत की मेजबानी को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान की खुलकर सराहना की है. पाकिस्तान में अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत नताली ए. बेकर ने इसे पाकिस्तान के आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बताया. उन्होंने कहा कि दो लंबे समय से विरोधी देशों के बीच बातचीत संभव बनाने में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है.

अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए नताली बेकर ने कहा कि अप्रैल में इस्लामाबाद ने 1979 की ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सबसे उच्च स्तरीय वार्ता की मेजबानी की. उनके अनुसार यह घटना इस्लामाबाद के आधुनिक इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है

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अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत ने की तारीफ

अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत बेकर ने बताया कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच यह बातचीत लगभग 21 घंटे तक चली. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान ने 10 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया और कई महत्वपूर्ण मार्गों को अस्थायी रूप से बंद रखा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और वह इस विवाद का प्रत्यक्ष पक्ष नहीं है. यही वजह रही कि दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए पाकिस्तान एक उपयुक्त स्थान साबित हुआ. उन्होंने बताया कि इस संवेदनशील बातचीत के दौरान पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी मिशन ने संचार, लॉजिस्टिक्स और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बेकर ने पाकिस्तानी अधिकारियों और सहयोगियों के प्रयासों की भी प्रशंसा की.

अमेरिकी राजदूत पाकिस्तान पर क्या बोलीं?

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि कई पाकिस्तानियों के लिए भी यह विश्वास करना कठिन था कि अमेरिका और ईरान जैसे देशों के प्रतिनिधि इस्लामाबाद में आमने-सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए गर्व का पल था और देश ने अपनी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाया. नताली बेकर ने अपने संबोधन में कहा कि एक मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के लिए अच्छा है और एक मजबूत अमेरिका पाकिस्तान के लिए भी लाभदायक है. उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और रणनीतिक संबंधों की भी सराहना की. उन्होंने 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेतृत्व ने उस समय हालात को नियंत्रण में रखने और तनाव कम करने के लिए समझदारी दिखाई, जिसकी वॉशिंगटन में सराहना की गई.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे मौजूद

इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, कई वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, कारोबारी और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद थे. नताली बेकर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं. बेकर ने अमेरिका और पाकिस्तान को सच्चा रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि यह रिश्ता केवल लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान, सुरक्षा और विकास के साझा लक्ष्य पर आधारित है.

अमेरिका के 250वें स्थापना दिवस पर क्या बोले शहबाज?

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अमेरिका के 250वें स्थापना दिवस के अवसर पर दोनों देशों के संबंधों को विशेष बताया. उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान संघर्षविराम कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही. शरीफ ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए पाकिस्तान ट्रंप का आभारी रहेगा और उन्हें शांति स्थापित करने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा.

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Published at : 05 Jun 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Shahbaz Sharif Pakistan World News In Hindi Natalie Baker
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