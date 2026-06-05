ईरान के बाद ट्रंप के टारगेट पर ये देश, राष्ट्रपति पर लगाए प्रतिबंध, बोले - 'जल्द ही उसे...'

ईरान के साथ शांति समझौते को फाइनल करने में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अगले मिशन के बारे में भी बता दिया है. यूएस प्रेसिडेंट के टारगेट पर अगला देश क्यूबा है. गुरुवार (5 जून) को उन्होंने क्यूबा को एक 'नाकाम' देश बताया और राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल, उनकी पत्नी और उनसे जुड़े तीन अन्य व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं.

'जल्द ही इसे हम संभालेंगे'

जब उनसे पूछा गया कि क्या क्यूबा पतन के करीब है तो ट्रंप ने संकेत दिया कि वहां की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट में है. उन्होंने कहा, 'यह लगभग ढह चुका है और हम इसे जल्द ही संभालेंगे.' ट्रंप ने कहा कि वहां की साम्यवादी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और ईरान से जुड़े मौजूदा मुद्दों के निपटारे के बाद उनका प्रशासन क्यूबा पर ज्यादा ध्यान देगा.

ट्रंप ने क्यूबा को बताया 'नाकाम' देश

ट्रंप ने कहा कि क्यूबा की आर्थिक परेशानियां इसलिए बढ़ी हैं, क्योंकि वेनेजुएला में बदलाव आया है. उनके मुताबिक, वेनेजुएला लंबे समय से हवाना को आर्थिक और ऊर्जा सहायता देता रहा था. ट्रंप ने कहा, 'यह एक विफल देश है. वेनेजुएला ने वर्षों तक उनकी मदद की, क्योंकि उसके पास जमीन के नीचे बहुत बड़ी संपत्ति थी.' राष्ट्रपति ने कहा कि 'क्यूबा आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसके पास खुद को संभालने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी है. देश भूख से जूझ रहा है. उसके पास ऊर्जा नहीं है, तेल नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है. हालांकि उसके पास बहुत अच्छी जमीन है.'

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'ऐसा देश बने जो लोगों का पेट भर सके'

क्यूबा पर ट्रंप प्रशासन के लगाए हालिया प्रतिबंधों और क्यूबा सरकार को गिराने के सवाल के जवाब में उन्होने कहा, 'हम सिर्फ चाहते हैं कि यह ऐसा देश बने जो अपने लोगों का पेट भर सके और अच्छी तरह चलाया जा सके.' ट्रंप ने कहा कि क्यूबा लंबे समय तक वेनेजुएला की मदद से चलता रहा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. वेनेजुएला उन्हें जिंदा रहने के लिए पैसा देता था. अब वह पैसा आप कह सकते हैं, हमारी तरफ आ रहा है और वेनेजुएला की ओर जा रहा है.'

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