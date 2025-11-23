Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना के एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई थी. इस भीषण हादसे के बाद भी दुबई एयर शो जारी रहा था. जिस पर अमेरिकी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान टीम के पायलट कैप्टन टेलर हिएस्टर ने हैरानी जताई है.

अमेरिकी वायुसेना के पायलट कैप्टन टेलर हिएस्टर ने कहा कि जब एयर शो में यह हादसा हुआ था, तब उनकी टीम अपने प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी. उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि इतने बड़े हादसे के बावजूद एयर शो को रद्द नहीं किया गया, लेकिन अमेरिकी की एफ-16 लड़ाकू विमानों की टीम के साथ कुछ अन्य लोगों ने भारतीय वायुसेना के मृतक पायलट, उनके सहयोगियों और परिवार के प्रति सम्मान जताते हुए अपने शो के प्रदर्शन को कैंसिल करने का फैसला लिया था.

अमेरिकी पायलट ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट

दुबई एयर शो से जब अमेरिकी वायुसेना के पायलट अपने देश वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी भावनाओं को शेयर किया. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्ट में कैप्टन हिएस्टर ने अपनी बेचैनी और असहजता के बारे में बताया. वहीं, उन्होंने हादसे के बाद शो जारी रखने के लिए दुबई एयर शो के आयोजकों की भी आलोचना की.

View this post on Instagram A post shared by Taylor "FEMA" Hiester (@femahiester)

कैप्टन हिएस्टर ने कहा, ''अमेरिकी वायुसेना में दो साल तक काम करने के बाद यह हमारी टीम के लिए पहली बार था और यह सीजन के हमारे आखिरी शो के प्रदर्शन से ठीक पहले हुआ. हम सभी एक साथ और निजी रूप से चुपचाप दूर से इस भयानक हादसे के बाद के नजारों को देख रहे थे और यह सोच रहे थे कि भारतीय मेंटेनेंस टीम खाली पार्किंग स्पॉट के बगल में रैंप पर खड़ी थी, एयरक्राफ्ट की सीढ़ी जमीन पर रखी थी, पायलट का सामान उस वक्त तक किराये के काम में ही रखा था.''

हादसे के कुछ ही देर में फिर से शुरू हो गया था एयर शो

हिएस्टर ने आगे कहा, ''जब दुर्घटनास्थल पर विमान में लगी आग को बुझा दिया गया, तब आयोजकों ने शो के सभी प्रतिभागियों को सूचना दी कि एयर शो जारी रहेगा.'' उन्होंने कहा कि उनकी टीम वापस चली गई, लेकिन वे एक-दो घंटे के बाद इस उम्मीद के साथ वापस लौटे कि उन्हें कोई खाली जगह मिलेगी, लेकिन उन्हें यह देखकर काफी ज्यादा निराशा हुई कि शो का अनाउंसर अभी भी बेहद उत्साहित और रोमांचित था. इसके अलावा, काफी संख्या लोग एयर शो का लुत्फ उठा रहे थे.

