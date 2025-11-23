Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (23 नवंबर, 2025) को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर गहन चर्चा की. दोनों देशों के नेताओं के बीच यह बैठक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 21 से 23 नवंबर, 2025 तक पहली बार आयोजित हुए जी20 शिखर सम्मेलन से इतर हुई है. इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी मौजूद रहे. दोनों नेताओं के मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है.

द्विपक्षीय बैठक से पहले पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया और फिर कई द्विपक्षीय मुद्दों पर गहन चर्चा की. हालांकि, जोहान्सबर्ग में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की यह दूसरी मुलाकात है.

इस द्विपक्षीय बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी से शनिवार (22 नवंबर, 2025) को जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी. दोनों नेताओं की मुलाकात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा वायरल हो गया, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान काफी मुस्कुराती नजर आई थी.

पीएम मोदी का दक्षिण अफ्रीका में भव्य स्वागत

प्रधानमंत्री मोदी जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) को जोहान्सबर्ग पहुंचे थे, जहां दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए स्वागत किया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी उसी अंदाज में उनका अभिवादन स्वीकार किया.

जमैका और नीदरलैंड के अपने समकक्षों के साथ पीएम मोदी ने की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (23 नवंबर, 2025) को जोहान्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर जमैका और नीदरलैंड के अपने समकक्षों सहित कई अन्य वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के जरिए अपनी मुलाकातों का ब्यौरा साझा किया.

जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा, ''भारत और जमैका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से समृद्ध मित्रता से बंधे हैं. सामूहिक प्रगति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी साझेदारी लगातार बढ़ रही है.''

वहीं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''जल संसाधन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी तेजी से बढ़ रही है. हम आने वाले समय में व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने के लिए काम करते रहेंगे.''

