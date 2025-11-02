हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, ड्रोन अटैक के बाद धू-धूकर जला ऑयल टर्मिनल; बढ़ी पुतिन की टेंशन!

यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, ड्रोन अटैक के बाद धू-धूकर जला ऑयल टर्मिनल; बढ़ी पुतिन की टेंशन!

यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी स्थित तुआप्से पोर्ट पर बड़ा ड्रोन हमला किया. तेल टर्मिनल में भीषण आग, रूस ने 164 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 02 Nov 2025 03:01 PM (IST)
यूक्रेन ने रविवार (2 नवंबर 2025) की रात रूस के ब्लैक सी इलाके में स्थित तुआप्से पोर्ट पर अचानक ड्रोन हमला किया. तेज धमाके के बाद पूरे बंदरगाह क्षेत्र में आग फैल गई. इस हमले ने तेल रिफाइनरी और टर्मिनल को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया. वहां के अधिकारियों के अनुसार, यह हमला रूस की सैन्य आपूर्ति प्रणाली को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था.

रूसी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, देश की वायु रक्षा इकाइयों ने यूक्रेन के 164 ड्रोन को उड़ान के दौरान ही नष्ट कर दिया. हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी रूस का कहना है कि उसके सैनिकों ने हमले की दिशा से आ रहे अधिकतर ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक लिया.

आग से तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान

तुआप्से पोर्ट पर ड्रोन के मलबे के गिरने से वहां स्थित रोसनेफ्ट तेल रिफाइनरी में आग लग गई. यह वही स्थान है जिसे पहले भी यूक्रेनी ड्रोन ने निशाना बनाया था. स्थानीय प्रशासन ने बताया कि आग को बुझाने के प्रयास जारी हैं और राहत दल लगातार मौके पर काम कर रहे हैं. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, किसी के मारे जाने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा है.

यूक्रेन की नई रणनीति से रूस पर दबाव

विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन अब सिर्फ अपनी रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता. वह रूस के भीतर मौजूद सामरिक और ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाकर उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. रूस की पाइपलाइनों, ईंधन डिपो और बिजली ग्रिड पर हाल के महीनों में कई हमले हो चुके हैं, जिससे उसकी रसद प्रणाली पर गहरा असर पड़ा है.

ड्रोन के टुकड़ों से घर भी हुए क्षतिग्रस्त

क्रास्नोडार क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि तुआप्से के पास सोस्नोवी नामक गांव में गिरते ड्रोन के टुकड़ों से कुछ मकानों को नुकसान हुआ. लोगों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ. प्रशासन ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है.

युद्ध में नए दौर की शुरुआत

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला यूक्रेन की रणनीति में बड़ा बदलाव दिखाता है. अब उसका लक्ष्य केवल मोर्चे पर लड़ना नहीं, बल्कि रूस के अंदर तक जाकर उसकी सैन्य ताकत को कमजोर करना है. तुआप्से पोर्ट पर हुआ यह हमला यूक्रेन की तकनीकी क्षमता और लंबी दूरी के ड्रोन हथियारों की सफलता का प्रमाण माना जा रहा है.

Published at : 02 Nov 2025 02:55 PM (IST)
Military Drone Attack Ukraine RUSSIA World News In Hindi
