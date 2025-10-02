एक बार फिर हुआ भयानक विमान हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, जानें ताजा अपडेट

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बड़ा विमान हादसा हो गया. बुधवार (1 अक्टूबर) की रात दो विमान एयरपोर्ट पर आपस में टकरा गया. यह हादसा विमानों को लागार्डिया एयरपोर्ट पर पार्क करते वक्त हुआ. डेल्टा एयरलाइंस की दोनों फ्लाइट्स को काफी नुकसान पहुंचा है. एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान गेट की तरफ बढ़ रहा था, तभी दूसरा विमान लैंडिंग के बाद गेट की तरफ आ गया और दोनों आपस में टकरा गए.

हादसे के बाद एक विमान का पंख, दूसरे विमान की नाक से टकरा गया. यह टक्कर इतनी भयानक थी कि एक विमान का पंख टूटकर नीचे गिर गया. एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑडियो के हवाले से कहा गया है कि पायलट ने स्थिति को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हादसा हो गया. इस हादसे की वजह से एक व्यक्ति घायल हो गया है.

BREAKING: Two Delta planes have collided while taxiing at LaGuardia Airport in New York City, with a wing of one of the planes detached, reports said.



"They were taxing to the gate at LGA after landing at CLT when they were struck by another Delta regional jet that was taxiing… pic.twitter.com/eHj9HZ7gnV — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 2, 2025

अपडेट जारी है...