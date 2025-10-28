हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभूकंप के भयंकर झटकों से कांपी धरती, तीन इमारतें ढहीं, रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई तीव्रता

भूकंप के भयंकर झटकों से कांपी धरती, तीन इमारतें ढहीं, रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई तीव्रता

Turkey Earthquake: तुर्किए में भूकंप के झटकों की वजह से तीन इमारतें ढह गईं. भूकंप का केंद्र बालिकेसिर प्रांत का सिंदिरगी शहर था.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Oct 2025 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

भूकंप की वजह से विश्व में अभी तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है. अब एक बार इसकी वजह से दहशत फैल गई है. तुर्किए में सोमवार (27 अक्टूबर) को भूकंप के भयानक झटके लगे, जिसकी वजह से तीन इमारतें ढह गईं. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की 6.1 तीव्रता मापी गई. आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एएफएडी) के मुताबिक भूकंप का केंद्र बालिकेसिर प्रांत का सिंदिरगी शहर था. इस्तांबुल में भी झटके महसूस हुए.

तुर्किए में सोमवार को स्थानीय समय के मुताबिक रात 10:48 बजे भूकंप आया. हाबरतुर्क न्यूज चैनल ने बताया कि भूकंप इस्तांबुल, बुरसा, मानिसा और इजमिर प्रांतों में भी महसूस किया गया. गृह मंत्री अली येरलिकाया ने कहा कि सिंदिरगी में कम से कम तीन इमारतें और एक दुकान ढह गई हैं. सिंदिरगी के जिला प्रशासक डोगुकन कोयुंचु ने बताया, ''अभी तक किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर अभी एहतियात बरता जा है.”

2023 में हजारों लोगों की गई थी जान

तुर्किए के साल 2023 काफी भयावह रहा था. 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से हजारों लोगों की जान गई थी. रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी को तुर्किए और सीरिया में आए भूकंप की वजह से 55,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे. इस पहला भूकंप का झटका 7.8 की तीव्रता का था. वहीं दूसरा 7.5 की तीव्रता का था. जबकि तीसरा झटका 6.4 की तीव्रता का था.

भारत में भी महसूस हुए भूकंप के झटके

उत्तराखंड के चमोली जिले में सोमवार शाम भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है. पीटीआई ने स्थानीय प्रशासन के हवाले से बताया, शाम लगभग पौने सात बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए.

प्रशासन ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गयी और भूकंप का केंद्र चमोली जिले में धरातल से पांच किलोमीटर की गहराई में था. भूकंप की तीव्रता का आकलन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने किया है.

Published at : 28 Oct 2025 06:39 AM (IST)
Tags :
Turkey Breaking News Abp News EARTHQUAKE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पहले पाकिस्तान को सौंपा भारत का आपत्तिजनक नक्शा, अब दी सफाई, जानें मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेशी सरकार ने क्या कहा?
पहले पाकिस्तान को सौंपा भारत का आपत्तिजनक नक्शा, अब दी सफाई, जानें मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेशी सरकार ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
Delhi AQI Today: दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI
दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
जनरल नॉलेज
Switzerland Neutrality Policy: युद्ध में आज तक शहीद नहीं हुआ इस देश का एक भी सैनिक, इस खास नीति को करता है फॉलो
युद्ध में आज तक शहीद नहीं हुआ इस देश का एक भी सैनिक, इस खास नीति को करता है फॉलो
Advertisement

वीडियोज

प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Bihar में 'छठ' पर कैसा 'जुबानी हठ'?
शुद्धिकरण जरूरी...असम, महाराष्ट्र में क्या मजबूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पहले पाकिस्तान को सौंपा भारत का आपत्तिजनक नक्शा, अब दी सफाई, जानें मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेशी सरकार ने क्या कहा?
पहले पाकिस्तान को सौंपा भारत का आपत्तिजनक नक्शा, अब दी सफाई, जानें मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेशी सरकार ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
Delhi AQI Today: दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI
दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
जनरल नॉलेज
Switzerland Neutrality Policy: युद्ध में आज तक शहीद नहीं हुआ इस देश का एक भी सैनिक, इस खास नीति को करता है फॉलो
युद्ध में आज तक शहीद नहीं हुआ इस देश का एक भी सैनिक, इस खास नीति को करता है फॉलो
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं आंवला? यहां जान लें बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं आंवला? यहां जान लें बेहद आसान तरीका
यूटिलिटी
500 रुपये के अंदर ये है बेस्ट मोबाइल रिचार्ज, टॉकटाइम के साथ मिलता है भरपूर डेटा
500 रुपये के अंदर ये है बेस्ट मोबाइल रिचार्ज, टॉकटाइम के साथ मिलता है भरपूर डेटा
राशिफल
Panchak 2025: क्यों नहीं किए जाते पंचक में शुभ कार्य? जानें पंचक के प्रकार, प्रभाव और करने योग्य उपाय
Panchak 2025: क्यों नहीं किए जाते पंचक में शुभ कार्य? जानें पंचक के प्रकार, प्रभाव और करने योग्य उपाय
ट्रेंडिंग
सालों बाद खुले डैम के गेट, पानी ने मचाई तबाही! इसी बीच प्रकृति ने दिखाए अपने सात रंग- वीडियो वायरल
सालों बाद खुले डैम के गेट, पानी ने मचाई तबाही! इसी बीच प्रकृति ने दिखाए अपने सात रंग- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget