भूकंप के भयंकर झटकों से कांपी धरती, तीन इमारतें ढहीं, रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई तीव्रता
Turkey Earthquake: तुर्किए में भूकंप के झटकों की वजह से तीन इमारतें ढह गईं. भूकंप का केंद्र बालिकेसिर प्रांत का सिंदिरगी शहर था.
भूकंप की वजह से विश्व में अभी तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है. अब एक बार इसकी वजह से दहशत फैल गई है. तुर्किए में सोमवार (27 अक्टूबर) को भूकंप के भयानक झटके लगे, जिसकी वजह से तीन इमारतें ढह गईं. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की 6.1 तीव्रता मापी गई. आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एएफएडी) के मुताबिक भूकंप का केंद्र बालिकेसिर प्रांत का सिंदिरगी शहर था. इस्तांबुल में भी झटके महसूस हुए.
तुर्किए में सोमवार को स्थानीय समय के मुताबिक रात 10:48 बजे भूकंप आया. हाबरतुर्क न्यूज चैनल ने बताया कि भूकंप इस्तांबुल, बुरसा, मानिसा और इजमिर प्रांतों में भी महसूस किया गया. गृह मंत्री अली येरलिकाया ने कहा कि सिंदिरगी में कम से कम तीन इमारतें और एक दुकान ढह गई हैं. सिंदिरगी के जिला प्रशासक डोगुकन कोयुंचु ने बताया, ''अभी तक किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर अभी एहतियात बरता जा है.”
2023 में हजारों लोगों की गई थी जान
तुर्किए के साल 2023 काफी भयावह रहा था. 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से हजारों लोगों की जान गई थी. रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी को तुर्किए और सीरिया में आए भूकंप की वजह से 55,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे. इस पहला भूकंप का झटका 7.8 की तीव्रता का था. वहीं दूसरा 7.5 की तीव्रता का था. जबकि तीसरा झटका 6.4 की तीव्रता का था.
भारत में भी महसूस हुए भूकंप के झटके
उत्तराखंड के चमोली जिले में सोमवार शाम भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है. पीटीआई ने स्थानीय प्रशासन के हवाले से बताया, शाम लगभग पौने सात बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए.
प्रशासन ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गयी और भूकंप का केंद्र चमोली जिले में धरातल से पांच किलोमीटर की गहराई में था. भूकंप की तीव्रता का आकलन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने किया है.
