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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वटाइम मैगजीन ने जारी की दुनिया 100 प्रभावशाली लोगों की सूची, ट्रंप-नेतन्याहू समेत इन दिग्गज हस्तियों के नाम

टाइम मैगजीन ने जारी की दुनिया 100 प्रभावशाली लोगों की सूची, ट्रंप-नेतन्याहू समेत इन दिग्गज हस्तियों के नाम

यह सूची हर साल उन व्यक्तियों को पहचान देती है, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था या संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है.  इस साल की लिस्ट में मौजूदा वैश्विक तनाव, कूटनीतिक गतिविधियों और नेतृत्व की भूमिका को साफ तौर पर प्रतिबिंबित किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 11:31 PM (IST)
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TIME Releases 100 Most Influentials: अमेरिका की प्रतिष्ठित Time मैगज़ीन ने बुधवार को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की, जिसमें राजनीति, कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हैं. इस सूची में पोप लियो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है. वहीं न्यूयॉर्क के मेयर Zohran Mamdani का नाम भी शामिल होना खास चर्चा का विषय बना हुआ है.

वैश्विक नेताओं की मौजूदगी

इस सूची में जिन अन्य वैश्विक नेताओं के नाम शामिल है, उनमें अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेईनबम, जापान की पहली महिला पीएम सनेई तकैची और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम शामिल है.

यह सूची हर साल उन व्यक्तियों को पहचान देती है, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था या संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है.  इस साल की लिस्ट में मौजूदा वैश्विक तनाव, कूटनीतिक गतिविधियों और नेतृत्व की भूमिका को साफ तौर पर प्रतिबिंबित किया गया है.

Time की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में इस बार साउथ एशिया और अमेरिका के कई नए और अहम चेहरे भी शामिल किए गए हैं, जो बदलते वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं. साउथ एशिया से Balen Shah और Tarique Rahman को जगह दी गई है, जो क्षेत्रीय राजनीति में उभरते प्रभाव को दिखाता है

अमेरिका और मिडिल ईस्ट से अहम नाम

इस सूची में कई प्रमुख अमेरिकी और कूटनीतिक चेहरे भी शामिल हैं: टाइम की इस लिस्ट में साउथ एशिया के नए निर्वाचित नेता, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और बांग्लादेश के तारीक रहमान को भी जगह दी गई है. इसके अलावे, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ,  कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजोम, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सुइज विल्स, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ डेन कैन और मिनिपोलिस के मेयर जेकोब फ्रे शामिल है.

यह सूची इस बात का संकेत देती है कि सिर्फ पारंपरिक बड़े नेता ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और प्रशासनिक स्तर पर काम करने वाले चेहरे भी अब वैश्विक प्रभाव के दायरे में आ रहे हैं. टाइम की यह लिस्ट वैश्विक राजनीति में नए उभरते नेताओं और बदलते शक्ति संतुलन को स्पष्ट रूप से दर्शाती है.

ये भी पढ़ें: यौन उत्पीड़न, बलात्कार और धर्म परिवर्तन..., TCS नासिक केस में HR निदा खान फरार, अब तक क्या-क्या हुआ?

Published at : 15 Apr 2026 11:20 PM (IST)
Tags :
100 Most Influential People Pope Leo
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