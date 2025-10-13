Watch: ट्रकों और ट्रेलरों पर गिरा विमान, इलाका हो गया धुआं-धुआं, सामने आया खौफनाक वीडियो

अमेरिका के टेक्सास में रविवार (13 अक्तूबर) को एक बड़ा विमान हादसा हुआ, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. यह घटना टैरंट काउंटी के हिक्स एयरफील्ड के पास दोपहर करीब 1:30 बजे (स्थानीय समय) हुई. जानकारी के मुताबिक, विमान उड़ान के कुछ ही देर बाद क्रैश होकर कई खड़े ट्रकों और ट्रेलरों पर जा गिरा, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई और इलाके में घना काला धुआं फैल गया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

फोर्ट वर्थ फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही इमरजेंसी क्रू और दमकलकर्मी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने तुरंत आग पर काबू पाया और आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया. अधिकारियों ने ये भी बताया कि यह दुर्घटना फोर्ट वर्थ अलायंस एयरपोर्ट और फोर्ट वर्थ मीचम एयरपोर्ट के बीच हुई, जो डलास-फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विमान ने कहां से उड़ान भरी थी और उसका गंतव्य क्या था.

🚨 BREAKING



Fort Worth, Haslet, and Saginaw Fire Departments are responding to a plane crash in the 12700 block of N. Saginaw Blvd, just north of Hicks Airfield, Texas.



The incident involves multiple tractor-trailers engulfed in flames, producing heavy black smoke. pic.twitter.com/6bayrfWvaa — American Press 🗽 (@americanspress) October 12, 2025

जल्द की जाएगी हादसे की जांच

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) को घटना की सूचना दे दी गई है. दोनों एजेंसियां जल्द ही हादसे की जांच शुरू करेंगी. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि विमान तकनीकी खराबी के कारण गिरा या मौसम या मानवीय गलती इसका कारण थी.

उड़ान के बाद अचानक नीचे आ गिरा विमान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान ने जमीन पर गिरने से पहले असंतुलित उड़ान भरी और फिर अचानक नीचे आ गिरा. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई 18-व्हीलर ट्रेलर क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद हिक्स एयरफील्ड को बंद कर दिया गया है और आसपास के मार्गों पर यातायात रोक दिया गया है.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह एक छोटा निजी विमान था, जिसमें संभवतः कुछ ही लोग सवार थे. अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, विमान की पहचान और सवार लोगों की जानकारी साझा की जाएगी. यह हादसा टेक्सास में हाल के महीनों में हुई तीसरी प्रमुख विमान दुर्घटना है, जिससे विमानन सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.

