हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वWatch: ट्रकों और ट्रेलरों पर गिरा विमान, इलाका हो गया धुआं-धुआं, सामने आया खौफनाक वीडियो

Watch: ट्रकों और ट्रेलरों पर गिरा विमान, इलाका हो गया धुआं-धुआं, सामने आया खौफनाक वीडियो

रविवार को टेक्सास के हिक्स एयरफील्ड के पास एक विमान दुर्घटना हुई, जिसमें विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गया और ट्रकों पर जा गिरा, जिससे आग लग गई. आपातकालीन दल मौके पर पहुंचे और आग बुझाई.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 13 Oct 2025 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के टेक्सास में रविवार (13 अक्तूबर) को एक बड़ा विमान हादसा हुआ, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. यह घटना टैरंट काउंटी के हिक्स एयरफील्ड के पास दोपहर करीब 1:30 बजे (स्थानीय समय) हुई. जानकारी के मुताबिक, विमान उड़ान के कुछ ही देर बाद क्रैश होकर कई खड़े ट्रकों और ट्रेलरों पर जा गिरा, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई और इलाके में घना काला धुआं फैल गया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. 

फोर्ट वर्थ फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही इमरजेंसी क्रू और दमकलकर्मी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने तुरंत आग पर काबू पाया और आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया. अधिकारियों ने ये भी बताया कि यह दुर्घटना फोर्ट वर्थ अलायंस एयरपोर्ट और फोर्ट वर्थ मीचम एयरपोर्ट के बीच हुई, जो डलास-फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विमान ने कहां से उड़ान भरी थी और उसका गंतव्य क्या था.

जल्द की जाएगी हादसे की जांच

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) को घटना की सूचना दे दी गई है. दोनों एजेंसियां जल्द ही हादसे की जांच शुरू करेंगी. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि विमान तकनीकी खराबी के कारण गिरा या मौसम या मानवीय गलती इसका कारण थी.

उड़ान के बाद अचानक नीचे आ गिरा विमान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान ने जमीन पर गिरने से पहले असंतुलित उड़ान भरी और फिर अचानक नीचे आ गिरा. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई 18-व्हीलर ट्रेलर क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद हिक्स एयरफील्ड को बंद कर दिया गया है और आसपास के मार्गों पर यातायात रोक दिया गया है.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह एक छोटा निजी विमान था, जिसमें संभवतः कुछ ही लोग सवार थे. अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, विमान की पहचान और सवार लोगों की जानकारी साझा की जाएगी. यह हादसा टेक्सास में हाल के महीनों में हुई तीसरी प्रमुख विमान दुर्घटना है, जिससे विमानन सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.

Published at : 13 Oct 2025 07:06 AM (IST)
इंडिया
‘मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया’, दुर्गापुर गैंगरेप पर टिप्पणी को लेकर ममता बनर्जी ने दी सफाई
‘मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया’, दुर्गापुर गैंगरेप पर टिप्पणी को लेकर ममता बनर्जी ने दी सफाई
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल भी सज-धज कर पहुंची, करीना कपूर ने लूट ली महफिल
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
UP ENCOUNTER: लखनऊ में 1.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर, Agra-Lucknow एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़
Karnataka RSS Row: कर्नाटक में RSS पर लगेगा 'बैन'? सिद्धारमैया सरकार में उठी बड़ी मांग!
Bengal Stampede: वर्धमान स्टेशन पर अफरातफरी! ओवरब्रिज पर भगदड़ से कई यात्री घायल
CRICKET DHARMA: संतों की 'सनातन क्रिकेट लीग', Devakinandan Thakur, Dhirendra Shastri की टीमें भिड़ेंगी
फोन पर रंगीन फ्रेंडशिप का जाल
