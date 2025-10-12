अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को इजरायल और मिस्र की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जहां वे अमेरिका की मध्यस्थता में हुए इजरायल-हमास युद्धविराम और बंधक समझौते का जश्न मनाएंगे. इसके साथ ही ट्रंप अपने मध्य पूर्व के सहयोगियों से इस मौके का फायदा उठाते हुए इस अशांत क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने का आह्वान करेंगे.

इजरायल और हमास इस वक्त ट्रंप समझौते के पहले चरण को लागू करने की शुरुआती प्रक्रिया में हैं, इसलिए यह एक नाजुक समय है. इस समझौते का उद्देश्य 7 अक्टूबर, 2023 को हमास-समर्थित आतंकियों की ओर से इजरायल पर किए गए हमले से शुरू हुए युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करना है.

इजरायल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच रिश्ते सुधारने का है मौका- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि मध्य पूर्व को फिर से आकार देने और इजरायल और उसके अरब पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने का यह एक सीमित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मौका है. ट्रंप ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण उनकी सरकार की ओर से गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूहों को कमजोर करने में दी गई मजबूत सहायता से संभव हुआ है.

व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान

वहीं, व्हाइट हाउस ने इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा, ‘इस पूरी प्रक्रिया को ताकत इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि अरब और मुस्लिम देश दशकों पुराने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष को सुलझाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और कुछ मामलों में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बना रहे हैं.

गाजा का होगा पुनर्निर्माण- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को कहा, ‘मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी सफलता देखने जा रहे हैं और गाजा का पुनर्निर्माण होगा. जैसा कि आप जानते हैं कि वहां कुछ बहुत अमीर देश हैं. उनके धन का बहुत छोटा हिस्सा भी इस काम के लिए काफी होगा और मुझे लगता है कि वे यह करना भी चाहते हैं.’

सबसे पहले इजरायल जाएंगे ट्रंप

अपने दो देशों की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले इजरायल की यात्रा पर जाएंगे, जहां उन्हें इजरायल की संसद ‘केनेस्सेट’ को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है. इसके बाद ट्रंप मिस्र के लिए रवाना होंगे, जहां वे और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी शर्म अल-शेख में 20 से अधिक देशों के नेताओं के साथ गाजा शांति पर चर्चा के लिए एक शिखर सम्मेलन की अगुवाई करेंगे.

