भारतीय वायुसेना (IAF) का तेजस फाइटर जेट शुक्रवार (21 नवंबर 2025) को दुबई एयरशो में हवाई प्रदर्शन के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई. IAF ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया है. पाकिस्तानी मीडिया ने इस दुर्घटना को लेकर लिखा कि भारत का तेजस फाइटर जेट अचानक नीचे आया और जमीन से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया.

पाकिस्तानी मीडिया ने तेजस से डिजाइन पर उठाए सवाल

पाकिस्तानी अखबार डॉन ने तेजस के डिजाइन पर सवाल उठाए हैं. डॉन ने लिखा, "भारत के स्वदेशी फाइटर जेट को 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था. यह फाइटर जेट डिजाइन और अन्य कारणों से सवालों के घेरे में है. तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान भारत की वायुसेना के घटते स्क्वाड्रनों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है. इसके अलावा चीन से भारत के चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को मिल रहे समर्थन के मद्देनजर भारत अपने पुराने विमानों को बदल रहा है."

एयरस्पेस के एक हिस्से को किया गया बंद

यह घटना उस समय हुई जब तेजस निर्धारित एरोबेटिक अभ्यास के लिए उड़ान भर रहा था. दुर्घटना के कारणों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है. जांच दल उड़ान के तकनीकी, परिचालन और सुरक्षा से जुड़े हर पहलू का विस्तृत अध्ययन करेगा, ताकि वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके. दुर्घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एयरस्पेस के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद किया गया.

हल्का मल्टी-रोल कॉम्बैट लड़ाकू विमान है तेजस

तेजस भारत का स्वदेशी रूप से विकसित हल्का मल्टी-रोल कॉम्बैट लड़ाकू विमान है. इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने डिजाइन और निर्मित किया है. दुबई एयर शो-2025 में इसकी उपस्थिति भारत की एयरोस्पेस क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही थी. दुर्घटना का विस्तृत कारण तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा. विशेषज्ञ दल तकनीकी डाटा का अध्ययन करेंगे.

ये भी पढ़ें : दुबई एयरशो में बड़ा हादसा, भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश, पायलट की मौत, सामने आया वीडियो