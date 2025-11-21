दुबई एयरशो में बड़ा हादसा, भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश, पायलट की मौत, सामने आया वीडियो

दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार (21 नवंबर 2025) को भारत का एक तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया. इसमें सवार पायलट की मौत हो गई. वीडियो में नजर आ रहा है कि आसमान में कलाबाजियां करते हुए तेजस विमान अचानक जमीन से टकरा गया और फिर जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद सिर्फ भीषण आग की लपटें उठती दिखी. आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं.

अचानक कैसे क्रैश हो गया तेजस विमान?

यह घटना स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:10 बजे हुई, जब हजारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे. हवा में मोड़ लेते समय अचानक पायलट ने स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस पर से नियंत्रण खो दिया और विमान तेजी से जमीन से टकरा गई. इस दुर्घटना के बाद दुबई एयर शो को अस्थाई तौर पर रोका गया है. भारतीय वायुसेना ने दुबई में तेजस विमान के क्रैश होने की पुष्टि की है. IAF ने बताया, "दुबई एयर शो 2025 में भारतीय वायु सेना का एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. फिलहाल आगे की जानकारी का पता लगाया जा रहा है."

4.5-जेनरेशन के विमान तेजस की खासियत

तेजस एक 4.5-जेनरेशन का मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने एयर-डिफेंस मिशन, ऑफेंसिव एयर सपोर्ट और क्लोज-कॉम्बैट ऑपरेशन करने के लिए बनाया है. यह अपनी क्लास के सबसे हल्के और सबसे छोटे फाइटर प्लेन में से एक माना जाता है. इसे जमीनी और समुद्री अभियानों के लिए भी डिजाइन किया गया है, जो इसे भारत का सबसे अनुकूल स्वदेशी प्लेटफार्मों में से एक बनाता है.

दूसरी बार सामने आया तेजस से जुड़ी दुर्घटना

यह तेजस विमान से जुड़ी दूसरी दुर्घटना है, पहली दुर्घटना 2024 में जैसलमेर के पास हुई थी. दुबई एयर शो हर दो साल में आयोजित होता है और इसे दुनिया के बड़े एयरोस्पेस कार्यक्रमों में से एक माना जाता है. इसमें 150 देशों के 1,500 से अधिक एक्जीबीटर और 1,48,000 से अधिक उद्योग विशेषज्ञ हिस्सा लेते हैं.