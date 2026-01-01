हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनए साल के मौके पर मातम, स्विट्जरलैंड बार ब्लास्ट में 40 की मौत, आतंकी हमले के सवाल पर पुलिस ने क्या कहा

नए साल के मौके पर मातम, स्विट्जरलैंड बार ब्लास्ट में 40 की मौत, आतंकी हमले के सवाल पर पुलिस ने क्या कहा

switzerland Bar Blast: स्विट्जरलैंड पुलिस के अनुसार मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जो नए साल का जश्न मनाने के लिए यहां आए थे. धमाके के समय बार के अंदर 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 01 Jan 2026 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

स्विट्जरलैंड के एक बार में नए साल के जश्न के दौरान हुए धमाके में  40 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं. स्थानीय पुलिस ने किसी हमले या आतंकी धमाके के एंगल को नकारा है. यह विस्फोट स्थानीय समयानुसार सुबह 1:30 बजे कॉन्स्टेलेशन बार में हुआ, जहां नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाया जा रहा था. सोशल मीडिया पर सामने आए फुटेज में बार में आग जलती हुई दिखाई दे रही है. पुलिस ने बताया कि प्रभावित लोगों के परिजनों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.

आतंकी हमले के सवाल पर पुलिस ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि नए साल के जश्न के दौरान लगी आग के कारणों के बारे में कोई भी दावा करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन आतंकी हमले की आशंका नहीं है. स्विट्जरलैंड सरकार में संघीय आर्थिक मामलों और शिक्षा विभाग के प्रमुख गाय पार्मेलिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'जो पल खुशी का होना चाहिए था, वह साल के पहले दिन क्रान्स-मोंटाना में एक ऐसे मातम में बदल गया जिसने पूरे देश झकझोर दिया है. संघीय परिषद को इस भयानक त्रासदी के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा है.'

बार में सौ से ज्यादा लोग थे मौजूद

दक्षिण-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस प्रवक्ता गेटन लैथियन ने बताया, 'यह बार पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है. हादसे के वक्त लोग यहां पर नए साल का जश्न मनाने के लिए जुटे हुए थे. माना जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जो छुट्टियों के सीजन में क्रैन्स-मोंटाना आए थे. धमाके के समय बार में सौ से ज्यादा लोग थे. हम अभी अपनी जांच की शुरुआत में हैं. यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर स्की रिसॉर्ट है जहां बहुत सारे पर्यटक आते हैं.'

स्थानीय मीडिया आउटलेट ब्लिक ने बताया कि अधिकारियों ने बचाव और जांच की कोशिशों के चलते क्रांस-मोंटाना के ऊपर नो-फ्लाई जोन भी लगा दिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमाके के समय बार के अंदर 100 से ज्यादा लोग थे. स्विस ब्रॉडकास्टर आरटीएस ने बताया कि धमाका बार के बेसमेंट में हुआ, जिसकी कुल क्षमता लगभग 400 लोगों की है.

Published at : 01 Jan 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Switzerland Breaking News Abp News Crans-Montana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
New Year 2026: न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
Advertisement

वीडियोज

Tobacco Stocks में हड़कंप, ITC 8% टूटा, Godfrey Phillips 16% Crash | Paisa Live
LIC New Jeevan Shanti Plan Explained | Retirement के बाद Guaranteed Pension का सच | Paisa Live
Astrology Predictions: 2026 में वाकई दुनिया खत्म होने वाली है? ज्योतिषाचार्य की खौफनाक भविष्यवाणी
New Year 2026: 'अब सरकार का क्या होगा..', बाटी- चोखा पार्टी में ऐसा क्यों बोले Akhilesh Yadav? | SP
Indore: इंदौर में दूषित पानी से एक और मौत का दावा | Kailash Vijayvargiya | Mohan Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
New Year 2026: न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
टेलीविजन
'केबीसी' के सेट पर अगस्त नंदा ने संभाली सिमर भाटिया की साड़ी, नाना अमिताभ बच्चन ने यूं लिए मजे
'केबीसी' के सेट पर अगस्त नंदा ने संभाली सिमर भाटिया की साड़ी, बिग बी ने यूं लिए मजे
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
यूटिलिटी
क्या आरपीएफ के जवान चेक कर सकते हैं आपका ट्रेन टिकट, आपके साथ ऐसा हो तो कहां कर सकते हैं शिकायत?
क्या आरपीएफ के जवान चेक कर सकते हैं आपका ट्रेन टिकट, आपके साथ ऐसा हो तो कहां कर सकते हैं शिकायत?
ट्रेंडिंग
पहले गिरने का ड्रामा किया और फिर गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
पहले गिरने का ड्रामा किया और फिर गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget