स्विट्जरलैंड के एक बार में नए साल के जश्न के दौरान हुए धमाके में 40 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं. स्थानीय पुलिस ने किसी हमले या आतंकी धमाके के एंगल को नकारा है. यह विस्फोट स्थानीय समयानुसार सुबह 1:30 बजे कॉन्स्टेलेशन बार में हुआ, जहां नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाया जा रहा था. सोशल मीडिया पर सामने आए फुटेज में बार में आग जलती हुई दिखाई दे रही है. पुलिस ने बताया कि प्रभावित लोगों के परिजनों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.

आतंकी हमले के सवाल पर पुलिस ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि नए साल के जश्न के दौरान लगी आग के कारणों के बारे में कोई भी दावा करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन आतंकी हमले की आशंका नहीं है. स्विट्जरलैंड सरकार में संघीय आर्थिक मामलों और शिक्षा विभाग के प्रमुख गाय पार्मेलिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'जो पल खुशी का होना चाहिए था, वह साल के पहले दिन क्रान्स-मोंटाना में एक ऐसे मातम में बदल गया जिसने पूरे देश झकझोर दिया है. संघीय परिषद को इस भयानक त्रासदी के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा है.'

बार में सौ से ज्यादा लोग थे मौजूद

दक्षिण-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस प्रवक्ता गेटन लैथियन ने बताया, 'यह बार पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है. हादसे के वक्त लोग यहां पर नए साल का जश्न मनाने के लिए जुटे हुए थे. माना जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जो छुट्टियों के सीजन में क्रैन्स-मोंटाना आए थे. धमाके के समय बार में सौ से ज्यादा लोग थे. हम अभी अपनी जांच की शुरुआत में हैं. यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर स्की रिसॉर्ट है जहां बहुत सारे पर्यटक आते हैं.'

स्थानीय मीडिया आउटलेट ब्लिक ने बताया कि अधिकारियों ने बचाव और जांच की कोशिशों के चलते क्रांस-मोंटाना के ऊपर नो-फ्लाई जोन भी लगा दिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमाके के समय बार के अंदर 100 से ज्यादा लोग थे. स्विस ब्रॉडकास्टर आरटीएस ने बताया कि धमाका बार के बेसमेंट में हुआ, जिसकी कुल क्षमता लगभग 400 लोगों की है.