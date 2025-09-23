स्कूल बंद, 700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल... चीन पर मंडराया खतरा, फिलीपींस के बाद अब हांगकांग की ओर बढ़ा सुपर टाइफून रगासा
सुपर टाइफून रगासा फिलीपींस में तबाही मचाकर हांगकांग, ताइवान और दक्षिणी चीन की ओर बढ़ रहा है. हांगकांग में अलर्ट जारी है, 700 से अधिक उड़ानें रद्द हैं.
सुपर टाइफून रगासा ने फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद अब हांगकांग, ताइवान और दक्षिणी चीन की ओर रुख कर लिया है. हांगकांग प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और 700 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं. अधिकारियों का कहना है कि आज शाम 6 बजे से शहर में भीषण व्यवधान देखने को मिल सकता है. फिलीपींस में रगासा के चलते अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हज़ारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.
तूफ़ान की रफ्तार और स्थिति
फिलीपींस के राष्ट्रीय मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार रात 8 बजे तक तूफ़ान की अधिकतम स्थायी गति 215 किमी/घंटा और झोंकों की रफ्तार 265 किमी/घंटा तक पहुंच रही थी. अगले 24 घंटे तक तूफ़ान अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहने की संभावना है. उसके बाद यह चीन के तटीय इलाक़ों के पास हल्का कमजोर हो सकता है.
फिलीपींस (कगायान प्रांत):
- Calayan Island और आसपास के क्षेत्रों में भारी बाढ़, भूस्खलन और घरों तथा बुनियादी ढांचे को नुकसान.
- 8,200+ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया.
ताइवान:
- तटीय और पहाड़ी इलाक़ों में तेज़ बारिश और तूफ़ानी लहरें.
- उड़ानें और नौका सेवाएं रद्द.
दक्षिणी चीन / हांगकांग:
- तटीय इलाकों में भयंकर मौसम की चेतावनी.
- स्कूल और व्यवसाय बंद, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश.
- शेन्जेन में लगभग 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का आदेश.
इवैक्यूएशन और सुरक्षा उपाय
- कगायान प्रांत: 8,200+ लोग सुरक्षित स्थानों पर.
- अपाया प्रांत: 1,200+ लोग आपात शेल्टर में.
- हांगकांग: 700+ उड़ानें रद्द, सरकारी ऑफिस और स्कूल बंद.
संभावित खतरे और चेतावनियां
- स्टॉर्म सर्ज: तटीय इलाकों में 3 मीटर या उससे ऊंची तूफ़ानी लहरें.
- भूस्खलन और बाढ़: भारी बारिश से कई इलाक़ों में जोखिम.
- यातायात और सेवाओं में बाधा: उड़ानें, सड़क यातायात और नौका सेवाओं में रुकावट.
आगे का रास्ता?
रगासा अब साउथ चाइना सी की ओर बढ़ रहा है. यह ताइवान और हांगकांग के दक्षिणी हिस्सों से होते हुए दक्षिणी चीन के तटीय क्षेत्रों, जैसे Guangdong प्रांत, को प्रभावित कर सकता है. Shenzhen और Xuwen के बीच लैंडफॉल की आशंका जताई जा रही है.
