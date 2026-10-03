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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वओमान ने क्यों किया था बैन? फ्लाई दुबई में कैसे मिली एंट्री, माछर के हमलावर की पूरी कुंडली

ओमान ने क्यों किया था बैन? फ्लाई दुबई में कैसे मिली एंट्री, माछर के हमलावर की पूरी कुंडली

फ्लाईदुबई फ्लाइट के को-पायलट हमाम अल-हमामी को लेकर नया खुलासा हुआ है. रिपोर्टों के मुताबिक 2024 में ओमान एयर ने सुरक्षा चिंताओं के बाद उसे उड़ान से हटा दिया था.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 03 Oct 2026 09:01 AM (IST)
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फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में भारतीय कैप्टन स्मित माछर पर हमले के बाद को-पायलट हमाम अल-हमामी को लेकर कई नई जानकारियां सामने आई हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, 29 वर्षीय ओमानी नागरिक हमाम को 2024 में ओमान एयर में ट्रेनिंग के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता के घेरे में रखा गया था. उसके पास कथित तौर पर चरमपंथी सामग्री मिलने के बाद उसे उड़ान से हटा दिया गया था. इसके बाद उसे एयरलाइन में गैर-उड़ान यानी प्रशासनिक काम दिया गया था.

ABC News की रिपोर्ट के अनुसार, हमाम अल-हमामी 2024 में ओमान एयर में को-पायलट ट्रेनिंग कर रहा था. इसी दौरान उसके पास कथित तौर पर चरमपंथी सामग्री मिली थी. इसके बाद उसे उड़ान भरने से रोक दिया गया और सुरक्षा जोखिम के तौर पर देखा गया. रिपोर्ट के मुताबिक, उसे ओमान एयर से पूरी तरह अलग नहीं किया गया था. उसे प्रशासनिक भूमिका में काम करने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, यह साफ नहीं है कि उस समय ओमानी अधिकारियों ने दूसरे देशों या एयरलाइनों के साथ उसकी सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा की थी या नहीं.

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सोशल मीडिया और पुराने रिकॉर्ड की भी जांच

फ्लाईदुबई घटना के बाद हमाम के पुराने सोशल मीडिया रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आए हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, उसके नाम से जुड़े एक लिंकडिन प्रोफाइल पर ओमान एयर में काम करने की जानकारी थी. यह प्रोफाइल अब हटाया जा चुका है. CNN से जुड़े रिपोर्ट में कहा गया है कि एक राजनयिक सूत्र के अनुसार, उसे उसके विचारों को लेकर फ्लाइट ट्रेनिंग से हटाया गया था और बाद में दूसरी भूमिका दी गई थी. कुछ रिपोर्टों में उसके सीरिया में रहने और वहां कथित तौर पर चरमपंथी विचारों के संपर्क में आने की बात भी कही गई है. हालांकि, इन दावों की पूरी तस्वीर अभी जांच का हिस्सा है.

इसके बाद रॉयल एयर मारोक से भी जुड़ा

हमाम के पुराने करियर रिकॉर्ड में रॉयल एयर मारोक का नाम भी सामने आया है. मोरक्को की वेबसाइट ले डेस्क के मुताबिक, उसने वहां करीब तीन महीने की सैद्धांतिक ट्रेनिंग ली थी और एयरलाइन ने कहा है कि उसने वहां विमान नहीं उड़ाया था. उसके हटाए गए लिंकडिन प्रोफाइल के अनुसार, वह फरवरी 2025 तक ओमान एयर से जुड़ा था और बाद मेंरॉयल एयर मारोक से जुड़ा. इसके बाद वह फ्लाईदुबई तक पहुंचा. उसके करियर के इस हिस्से की अलग-अलग रिपोर्टों में कुछ अंतर भी हैं.

फ्लाईदुबई की फ्लाइट में क्या हुआ?

30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी. इसी दौरान को-पायलट हमाम अल-हमामी पर भारतीय कैप्टन स्मित माछर पर हमला करने का आरोप है. रिपोर्टों के मुताबिक, हमले के बाद विमान तेजी से नीचे जाने लगा. कैप्टन माछर ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद कुछ यात्रियों और विमान में मौजूद रिजर्व पायलटों ने स्थिति संभाली. विमान को सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ दिया गया और वहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित रहे.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 03 Oct 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
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