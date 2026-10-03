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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वओमान में था बैन, बैग में फिलिस्तीन के पर्चे... स्मित माछर के हमलावर के नाम का खुलासा

ओमान में था बैन, बैग में फिलिस्तीन के पर्चे... स्मित माछर के हमलावर के नाम का खुलासा

भारतीय पायलट स्मित माछर पर हमला करने वाले ओमानी को-पायलट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. उसे ओमान की एक एयरलाइन ने 8 महीने पहले बैन कर दिया था.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 03 Oct 2026 08:14 AM (IST)
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फ्लाई दुबई के भारतीय पायलट स्मित माछर पर हमला करने वाले ओमानी को-पायलट को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. को-पायलट का नाम हमाम-अल-हमामी और उसे एयर ओमान ने बैन कर दिया था. हमामी शुरुआत से ही कट्टरपंथी विचारधारा का था. वह 8 महीने पहले ही फ्लाई दुबई एयरलाइन में शामिल हुआ था. हमामी की गिरफ्तारी के बाद उसके बैग से कई तरह का सामना मिला. उसमें 'फ्री फिलिस्तीन' के पर्चे भी मिले हैं.

सूत्रों के मुताबिक, ओमानी पायलट हमामी कई बार अपनी कट्टरपंथी सोच को जाहिर कर चुका था. वह इजरायल को दुश्मन मानता था और फिलिस्तीन के प्रति काफी हमदर्दी रखता था. अब पूरे मामले की जांच में नया मोड़ आ गया है. खुफिया विभाग उसके आतंकवादी इरादों की पड़ताल भी कर रहा है. वह प्लेन को क्यों क्रैश करवाना चाह रहा था, इसकी व्यापक जांच हो रही है.

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जांच में कौन-कौन होगा शामिल

इजरायली अधिकारी फ्लाई दुबई की फ्लाइट के ओमानी को-पायलट से पूछताछ करेंगे. हालांकि सूत्रों ने यह नहीं बताया कि इस जांच में कौन-कौन सी एजेंसियां या अथॉरिटी शामिल होंगी. इजरायल के साथ-साथ यूएई के अधिकारी भी जांच में शामिल रहेंगे. 

फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ 1073 में हुई भयानक घटना को लेकर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं और अब इस मामले में फ्लाई दुबई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गैथ अल गैथ का बयान भी सामने आया है. गैथ ने कहा, 'मैं हमारे कैप्टन, विमान को सुरक्षित लैंड कराने वाले पायलटों और केबिन क्रू द्वारा दिखाए गए प्रोफेशनलिज्म और समर्पण की सराहना करना चाहता हूं. विमान में सवार उन यात्रियों का भी दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमारे क्रू की मदद की.'

उन्होंने कहा, 'फ्लाई दुबई की ओर से मैं सऊदी अरब की अथॉरिटीज को उनकी त्वरित और प्रोफेशनल प्रतिक्रिया के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं. मैं UAE अथॉरिटीज और संबंधित हितधारकों को भी हमारे ग्राहकों और क्रू को घर वापस लाने में मदद के लिए धन्यवाद देता हूं.'

यह भी पढ़ें : मुंबई प्रोटेस्ट के बाद CJP का क्या है अगला प्लान? आशुतोष रांका का बड़ा खुलासा

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 03 Oct 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Oman Breaking News Abp News INDIA Smit Machchhar
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