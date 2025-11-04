हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वGuru Nanak Dev Prakash Parv: पाकिस्तान गए भारतीय सिख, अटारी वाघा बॉर्डर से जत्था रवाना, जानें क्यों

Guru Nanak Dev Prakash Parv: पाकिस्तान गए भारतीय सिख, अटारी वाघा बॉर्डर से जत्था रवाना, जानें क्यों

जत्थे के साथ जा रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि वह सौभाग्यशाली है कि पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के लिए जा रहे हैं. इसके लिए उनके पास शब्द नहीं हैं कि वो कैसे बयां करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 04 Nov 2025 12:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ननकाना साहिब में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए जयकारों की गूंज के बीच एसजीपीसी दफ्तर से पाकिस्तान के लिए सिख श्रद्धालुओं का जत्था आज मंगलवार (4 नवंबर) को रवाना हुआ. बता दें कि ये जत्था अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जाएगा. 

अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के नेतृत्व में यह जत्था पाकिस्तान के ननकाना साहिब में कल (5 नवंबर) को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाएगा. सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन करके 13 नवंबर को भारत वापस लौटेगा. 

अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने क्या कहा ? 
जत्थे का नेतृत्व कर रहे अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि हर सिख रोज अरदास करता है कि बिछड़े हुए गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने है तो जाने वाले श्रद्धालुओं की आज वह अरदास पूरी होने जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे जत्थे लगातार जाते रहने चाहिए और पाकिस्तान की सरकार को करतारपुर साहिब को दोबारा संगत के दर्शन के लिए खोलना चाहिए.

जत्थे की अगुवाई एसजीपीसी सदस्य बीबी गुरिंदर कौर कर रही हैं, जबकि सरदार गुरमीत सिंह बूहे जत्थे के डिप्टी लीडर के रूप में साथ जा रहे हैं. इस जत्थे के साथ अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज भी जा रहे हैं, जो संगत की अगुवाई करेंगे.

एसजीपीसी कार्यालय में विशेष समारोह आयोजित 
जत्थे के साथ जा रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि वह सौभाग्यशाली है कि पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के लिए जा रहे हैं. इसके लिए उनके पास शब्द नहीं हैं कि वो कैसे बयां करें कि गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पर उनका प्रकाश पर्व मनाने जा रहे हैं. जत्थे के रवाना होने से पहले एसजीपीसी कार्यालय में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जहां जत्थे की अगुवाई करने वाले नेताओं का सम्मान किया गया. संगतों ने कहा कि उनके मन में अत्यधिक उत्साह है, क्योंकि वे पहली बार पाकिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करने जा रहे हैं. 

इनपुट (गगनदीप सिंह)

ये भी पढ़ें

भारतीय सेना ने मणिपुर में बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम, चूड़ाचांदपुर के जंगलों में ढेर किए 4 आतंकी, जानें ताजा अपडेट

Published at : 04 Nov 2025 12:21 PM (IST)
Tags :
Amritsar Sikh Guru Nanak Dev Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'शरजील के साथ साजिश में मैं नहीं था शामिल, मैंने तो खुद...', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला दिल्ली दंगे का आरोपी मीरान हैदर?
'शरजील के साथ साजिश में मैं नहीं था शामिल, मैंने तो खुद...', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला दिल्ली दंगे का आरोपी मीरान हैदर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
विश्व
गुपचुप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा पाकिस्तान! ट्रंप के दावे पर बिलबिला उठा PAK, कहा - 'हम पहले...'
गुपचुप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा पाकिस्तान! ट्रंप के दावे पर बिलबिला उठा PAK, कहा - 'हम पहले...'
स्पोर्ट्स
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
Advertisement

वीडियोज

युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'शरजील के साथ साजिश में मैं नहीं था शामिल, मैंने तो खुद...', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला दिल्ली दंगे का आरोपी मीरान हैदर?
'शरजील के साथ साजिश में मैं नहीं था शामिल, मैंने तो खुद...', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला दिल्ली दंगे का आरोपी मीरान हैदर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
विश्व
गुपचुप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा पाकिस्तान! ट्रंप के दावे पर बिलबिला उठा PAK, कहा - 'हम पहले...'
गुपचुप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा पाकिस्तान! ट्रंप के दावे पर बिलबिला उठा PAK, कहा - 'हम पहले...'
स्पोर्ट्स
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
बॉलीवुड
कानूनी मुसीबत में फंसी इमरान-यामी की 'हक', शाह बानो के परिवार ने की फिल्म पर रोक की मांग, लीगल नोटिस भी भेजा
कानूनी मुसीबत में फंसी 'हक', शाह बानो के परिवार ने की फिल्म पर रोक की मांग
लाइफस्टाइल
Depression in men and women: डिप्रेशन में मर्द चुप हो जाते हैं लेकिन ज्यादा बोलती हैं महिलाएं, क्या यह बीमारी भी देखती है जेंडर डिफरेंस?
डिप्रेशन में मर्द चुप हो जाते हैं लेकिन ज्यादा बोलती हैं महिलाएं, क्या यह बीमारी भी देखती है जेंडर डिफरेंस?
ट्रेंडिंग
शर्म करो या डूब मरो! दिल्ली मेट्रो में गुटखे से सनी सीट देख लापरवाहों पर भड़के यूजर्स- तस्वीरें वायरल
शर्म करो या डूब मरो! दिल्ली मेट्रो में गुटखे से सनी सीट देख लापरवाहों पर भड़के यूजर्स- तस्वीरें वायरल
हेल्थ
Daily walk: 20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget