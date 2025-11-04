हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारतीय सेना ने मणिपुर में बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम, चूड़ाचांदपुर के जंगलों में ढेर किए 4 आतंकी, जानें ताजा अपडेट

भारतीय सेना ने मणिपुर में बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम, चूड़ाचांदपुर के जंगलों में ढेर किए 4 आतंकी, जानें ताजा अपडेट

Indian Army Manipur: भारतीय सेना ने मणिपुर में एक ऑपरेशन के दौरान चार आतंकियों को मार गिराया. ये सभी आतकंवादी यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी से जुड़े थे.

By : नीरज राजपूत | Updated at : 04 Nov 2025 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

मणिपुर में प्रतिबंधित कुकी संगठन से जुड़े एक संगठन के चार आतंकियों को सुरक्षाबलों ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. भारतीय सेना के मुताबिक, चूड़ाचांदपुर इलाके में आतंकी ग्रुप ने सैनिकों के कॉलम पर हमला करने की कोशिश की थी. जवाबी कार्रवाई में ये आतंकी मारे गए हैं.

ऑपरेशन के बाद, इंफाल स्थित रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता, लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने बताया कि मंगलवार की तड़के, इंटेलिजेंस के आधार पर एक ऑपरेशन के लिए सेना का एक कॉलम चूड़ाचांदपुर शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर खांपी गांव पहुंचा था., उसी दौरान, आतंकियों ने सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. सैनिकों ने फायरिंग का जवाब दिया, जिसमें चार आतंकी मारे गए.

यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के सदस्य थे मारे गए आतंकी

सेना के मुताबिक, मारे गए आतंकी यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) के सदस्य थे. यूकेएनए, एक नॉन-एसओओ यानी ऐसा संगठन जिसने सरकार के साथ अपनी गतिविधियां (ऑपरेशन्स) समाप्त करने का करार नहीं किया है. हाल ही में यूकेएनए ने मणिपुर के कई इलाकों में अपनी हिंसात्मक कार्रवाई को जारी रखा है. इन घटनाओं में एक गांव के मुखिया की हत्या भी शामिल है. साथ ही स्थानीय लोगों को डरा-धमकाकर यूकेएनए के आतंकियों ने राज्य की शांति में खलल डालने की कोशिश की है.

आतंकियों ने पिछले महीने सेना के काफिले पर किया था हमला

पिछले महीने ही मणिपुर की राजधानी इंफाल के बाहरी हिस्से में आतंकियों ने सेना के एक काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें चार सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे. लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के मुताबिक, ऑपरेशन अभी भी जारी है और यूकेएनए के बाकी कैडर की धर-पकड़ के लिए कोशिश जारी है. प्रवक्ता के मुताबिक, इन आतंकियों का सफलतापूर्वक मारा जाना दर्शाता है कि भारतीय सेना और असम राइफल्स, मासूम नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की शांति में खलल डालने नहीं दिया जाएगा.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 04 Nov 2025 11:15 AM (IST)
Tags :
Manipur Indian Army Breaking News Abp News 'Manipur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
इंडिया
आसां नहीं है लव मैरिज... रिश्ते से नाखुश था लड़की का पिता, फूंक दिया दामाद का घर
आसां नहीं है लव मैरिज... रिश्ते से नाखुश था लड़की का पिता, फूंक दिया दामाद का घर
स्पोर्ट्स
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
Advertisement

वीडियोज

युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
इंडिया
आसां नहीं है लव मैरिज... रिश्ते से नाखुश था लड़की का पिता, फूंक दिया दामाद का घर
आसां नहीं है लव मैरिज... रिश्ते से नाखुश था लड़की का पिता, फूंक दिया दामाद का घर
स्पोर्ट्स
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
बॉलीवुड
कानूनी मुसीबत में फंसी इमरान-यामी की 'हक', शाह बानो के परिवार ने की फिल्म पर रोक की मांग, लीगल नोटिस भी भेजा
कानूनी मुसीबत में फंसी 'हक', शाह बानो के परिवार ने की फिल्म पर रोक की मांग
लाइफस्टाइल
Depression in men and women: डिप्रेशन में मर्द चुप हो जाते हैं लेकिन ज्यादा बोलती हैं महिलाएं, क्या यह बीमारी भी देखती है जेंडर डिफरेंस?
डिप्रेशन में मर्द चुप हो जाते हैं लेकिन ज्यादा बोलती हैं महिलाएं, क्या यह बीमारी भी देखती है जेंडर डिफरेंस?
ट्रेंडिंग
शर्म करो या डूब मरो! दिल्ली मेट्रो में गुटखे से सनी सीट देख लापरवाहों पर भड़के यूजर्स- तस्वीरें वायरल
शर्म करो या डूब मरो! दिल्ली मेट्रो में गुटखे से सनी सीट देख लापरवाहों पर भड़के यूजर्स- तस्वीरें वायरल
हेल्थ
Daily walk: 20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget