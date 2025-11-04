भारतीय सेना ने मणिपुर में बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम, चूड़ाचांदपुर के जंगलों में ढेर किए 4 आतंकी, जानें ताजा अपडेट
Indian Army Manipur: भारतीय सेना ने मणिपुर में एक ऑपरेशन के दौरान चार आतंकियों को मार गिराया. ये सभी आतकंवादी यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी से जुड़े थे.
मणिपुर में प्रतिबंधित कुकी संगठन से जुड़े एक संगठन के चार आतंकियों को सुरक्षाबलों ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. भारतीय सेना के मुताबिक, चूड़ाचांदपुर इलाके में आतंकी ग्रुप ने सैनिकों के कॉलम पर हमला करने की कोशिश की थी. जवाबी कार्रवाई में ये आतंकी मारे गए हैं.
ऑपरेशन के बाद, इंफाल स्थित रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता, लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने बताया कि मंगलवार की तड़के, इंटेलिजेंस के आधार पर एक ऑपरेशन के लिए सेना का एक कॉलम चूड़ाचांदपुर शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर खांपी गांव पहुंचा था., उसी दौरान, आतंकियों ने सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. सैनिकों ने फायरिंग का जवाब दिया, जिसमें चार आतंकी मारे गए.
यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के सदस्य थे मारे गए आतंकी
सेना के मुताबिक, मारे गए आतंकी यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) के सदस्य थे. यूकेएनए, एक नॉन-एसओओ यानी ऐसा संगठन जिसने सरकार के साथ अपनी गतिविधियां (ऑपरेशन्स) समाप्त करने का करार नहीं किया है. हाल ही में यूकेएनए ने मणिपुर के कई इलाकों में अपनी हिंसात्मक कार्रवाई को जारी रखा है. इन घटनाओं में एक गांव के मुखिया की हत्या भी शामिल है. साथ ही स्थानीय लोगों को डरा-धमकाकर यूकेएनए के आतंकियों ने राज्य की शांति में खलल डालने की कोशिश की है.
आतंकियों ने पिछले महीने सेना के काफिले पर किया था हमला
पिछले महीने ही मणिपुर की राजधानी इंफाल के बाहरी हिस्से में आतंकियों ने सेना के एक काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें चार सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे. लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के मुताबिक, ऑपरेशन अभी भी जारी है और यूकेएनए के बाकी कैडर की धर-पकड़ के लिए कोशिश जारी है. प्रवक्ता के मुताबिक, इन आतंकियों का सफलतापूर्वक मारा जाना दर्शाता है कि भारतीय सेना और असम राइफल्स, मासूम नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की शांति में खलल डालने नहीं दिया जाएगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL