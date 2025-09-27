सीमा पार से आतंकवाद कब रोकेंगे? सवाल पर खिसिया गए शहबाज शरीफ; बकने लगे अनाप-शनाप, Video

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शुक्रवार (26 सितंबर 2025) को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में शामिल होने से पहले एक मुश्किल सवाल का सामना करना पड़ा. न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रवेश करते समय भारतीय न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) ने उनसे पूछा, “पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद (Cross-border terrorism) कब रोकेगा?”

इस सवाल पर पाकिस्तान के पीएम शरीफ ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, “हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं, हम उन्हें हरा रहे हैं.” हालांकि, एएनआई पत्रकार ने फिर तंज कसते हुए पलटवार किया, “पाकिस्तानी पीएम, भारत आपको हरा रहा है.” इस टिप्पणी पर शरीफ ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे महासभा सत्र में शामिल होने चले गए.

आरोपों से हमेशा इनकार करता रहा है पाकिस्तान

यह पूरा घटनाक्रम न केवल शरीफ की असहज स्थिति को दिखाता है बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को भी उजागर करता है. सीमा पार आतंकवाद लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण रहा है. भारत लगातार पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकी संगठनों को पनाह देने के आरोप लगाता रहा है. वहीं पाकिस्तान इन आरोपों से हमेशा इनकार करता है.

#WATCH | New York | "We are defeating cross-border terrorism. We are defeating them," says Pakistan PM Shehbaz Sharif when asked by ANI about cross-border terrorism as he enters the UN pic.twitter.com/pnCeYqZdNp — ANI (@ANI) September 26, 2025

भारत ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर

7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की. यह कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में उठाया गया था, जिसमें 26 निर्दोषों की जान गई थी. मृतकों में भारतीयों के साथ नेपाली नागरिक भी शामिल थे. इस आतंकी वारदात के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई और मिसाइल हमले किए. इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना था. भारत ने यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की.

