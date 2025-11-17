बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक तनाव बहुत बढ़ गया है. पद से हटाई जा चुकीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े कथित अपराधों के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) का फैसला सोमवार (17 नवंबर) को आने वाला है. फैसले से एक दिन पहले ही हसीना की पार्टी आवामी लीग ने देशभर में ‘पूर्ण बंद’ की घोषणा कर दी है. यह बंद ऐसे समय में किया गया है, जब यूनुस सरकार ने पहले से ही आवामी लीग की सभी गतिविधियों पर रोक लगा रखी है. इसी वजह से पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है.

इसी बीच शेख हसीना का एक ऑडियो मैसेज सामने आया है, जिसमें उन्होंने समर्थकों से सड़कों पर आंदोलन और तेज करने की अपील की है. संदेश आने के कुछ ही समय बाद ढाका में देसी बम धमाकों की खबरें मिलीं. रविवार रात अंतरिम सरकार की सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन के घर के बाहर दो धमाके हुए, जबकि एक और धमाका करवान बाजार इलाके में हुआ. राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने के आदेश

हंगामे को रोकने के लिए ढाका पुलिस आयुक्त शेख मोहम्मद सज्जाद अली ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कोई पुलिस पर हमला करे या हिंसा फैलाए तो उसके खिलाफ गोली चलाने की कार्रवाई की जा सकती है. फैसले से पहले ढाका में सुरक्षा बेहद बढ़ा दी गई है.

शेख हसीना पर क्या हैं आरोप?

आज ICT उस केस का फैसला सुनाने वाला है, जिसमें शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन पर गंभीर आरोप हैं. आरोप है कि जुलाई-अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे हिंसा बढ़ी और मानवता के खिलाफ अपराध हुए. इस मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर को खत्म हुई थी और आज सजा का ऐलान किया जाएगा.

कई शहरों में शांति का माहौल

रविवार को बंद की घोषणा के बाद बांग्लादेश के कई शहरों में शांति का माहौल दिखा. सड़कें लगभग खाली रहीं, बाजार देर से खुले और लोग घरों में ही रहे. चूंकि सरकार ने पार्टी की गतिविधियों पर रोक लगा दी है, इसलिए आवामी लीग के नेता अब गुप्त जगहों से सोशल मीडिया के जरिए संदेश जारी कर रहे हैं.

शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत

शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है. लेकिन लगातार बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश एक बहुत अहम दौर से गुजर रहा है.

ये भी पढ़ें-

Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग