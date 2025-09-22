हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टैरिफ से H-1B VISA तक, अमेरिका में इन मुद्दों पर बात करेंगे विदेश मंत्री एस. जयंशकर, मार्को रुबियो के साथ मीटिंग

टैरिफ से H-1B VISA तक, अमेरिका में इन मुद्दों पर बात करेंगे विदेश मंत्री एस. जयंशकर, मार्को रुबियो के साथ मीटिंग

S Jaishankar US Visit: विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में मार्को रुबियो के साथ मुलाकात करेंगे. भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए यह मीटिंग अहम साबित हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 22 Sep 2025 10:29 AM (IST)

भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरे हैं. पहले टैरिफ को लेकर चर्चा थी और अब H-1B वीजा भी चर्चा में है. इन सब मामलों के बीच भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका दौरे पर हैं. जयशंकर की सोमवार (22 सितंबर) को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात होगी. दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के लिए यह मीटिंग अहम मानी जा रही है.

दरअसल टैरिफ बढ़ने के बाद भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील भी अटक गई थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुल गया है. अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की टीम 16 सितंबर को भारत आई थी. इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बात हुई थी. अब एस. जयशंकर और पीयूष गोयल अमेरिका के साथ बातचीत करके टैरिफ का हल निकालने की कोशिश करेंगे. टैरिफ के साथ-साथ ट्रेड डील भी एजेंडे में शामिल होगी. H-1B वीजा भी बड़ा मुद्दा हो सकता है.

जयशंकर और रुबियो के बीच तीसरी मुलाकात

विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रुबियो के बीच इस साल 1 जुलाई को मुलाकात हुई थी. वहीं इससे पहले जनवरी में भी मीटिंग हुई थी. अब दोनों के बीच तीसरी मुलाकात होगी. दोनों की यह मुलाकात भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार ला सकती है. दूसरी ओर पीयूष गोयल न्यूयॉर्क में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जेमिसन ग्रीर से मुलाकात करेंगे.

ट्रंप के टैरिफ की वजह से दोनों देशों का व्यापार हुआ प्रभावित

अमेरिका ने भारत पर पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, लेकिन फिर 25 प्रतिशत पेनल्टी टैरिफ लगा दिया. ट्रंप को भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से दिक्कत है. उन्होंने इस बात का कई बार जिक्र भी किया, लेकिन टैरिफ बढ़ाने का अमेरिका पर भी प्रभाव पड़ा है. दोनों देशों के बीच कई सेक्टर में ट्रेड हो रहा था, जिसमें टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर गुड्स और केमिकल्स शामिल हैं.

Published at : 22 Sep 2025 10:29 AM (IST)
Donald Trump US S Jaishankar INDIA DONALD Trump
Embed widget