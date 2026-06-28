हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM Modi Award: PM मोदी को मिला बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान, सेशेल्स ने दिया ‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन’ अवॉर्ड

PM Modi Award: PM मोदी को मिला बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान, सेशेल्स ने दिया ‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन’ अवॉर्ड

PM Modi Award: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स का ‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन’ अवॉर्ड मिला. यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान के लिए दिया गया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 28 Jun 2026 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स सरकार ने ‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन’ अवॉर्ड से सम्मानित किया है. यह सेशेल्स का एक बड़ा सम्मान है, जो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु बदलाव से लड़ाई और टिकाऊ विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) में बेहतरीन नेतृत्व के लिए दिया जाता है. यह सम्मान पीएम मोदी के उन प्रयासों को मान्यता देता है, जिनके जरिए उन्होंने क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन ग्रोथ और पर्यावरण सुरक्षा को लगातार बढ़ावा दिया है.

यह अवॉर्ड पीएम मोदी की लंबे समय से चली आ रही उस सोच को दर्शाता है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा को भी बराबर महत्व दिया गया है. इस सम्मान के तहत ब्लू इकॉनमी, समुद्री संसाधनों के सही उपयोग और प्रकृति संरक्षण के लिए उनके योगदान को विशेष तौर पर सराहा गया है. प्रेसिडेंशियल साइटेशन में छोटे द्वीपीय देशों के समर्थन, जलवायु संकट से निपटने की क्षमता बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और समुद्री संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के लिए पीएम मोदी की भूमिका को भी अहम बताया गया है. साथ ही भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत होते संबंधों को भी इसमें रेखांकित किया गया है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर किया अटैक तो तेहरान ने जारी किया बयान, कहा- US के बर्बर हमले UN चार्टर का उल्लंघन

पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया

इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि ‘गार्डियन ऑफ़ द ब्लू होराइज़न’ अवॉर्ड पाकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. उन्होंने यह सम्मान भारत के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक की पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी और योगदान का प्रतीक है. पीएम मोदी ने यह भी दोहराया कि भारत पर्यावरण की रक्षा, टिकाऊ विकास और हरित भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. यह सम्मान पीएम मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की सूची में एक और बड़ी उपलब्धि है. इससे पहले मई 2026 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन ने उन्हें एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया था. यह सम्मान खाद्य सुरक्षा मजबूत करने, कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था.

पीएम मोदी को मिल चुके कई अन्य आवार्ड

इसके अलावा साल 2018 में पीएम मोदी को सियोल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था. यह सम्मान उन्हें टिकाऊ आर्थिक विकास, वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए मिला था. इसी साल UN ने उन्हें ‘चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ’ अवॉर्ड से भी सम्मानित किया था, जो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान माना जाता है. यह सम्मान उन्हें जलवायु कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सहयोग में नेतृत्व के लिए दिया गया था. सेशेल्स से मिला यह नया सम्मान दिखाता है कि पीएम मोदी की पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई और टिकाऊ विकास को लेकर नीतियों को वैश्विक स्तर पर लगातार सराहना मिल रही है. यह सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और पर्यावरण के क्षेत्र में उसकी मजबूत पहचान को भी दर्शाता है.

ये भी पढ़ें: पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी भी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 28 Jun 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Seychelles World News In Hindi NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PM Modi Award: PM मोदी को मिला बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान, सेशेल्स ने दिया ‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन’ अवॉर्ड
PM मोदी को मिला बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान, सेशेल्स ने दिया ‘गार्डियन ऑफ़ द ब्लू होराइज़न’ अवॉर्ड
विश्व
बांग्लादेश कब लौटेंगी शेख हसीना? भारत में रह रहीं पूर्व PM बोलीं- 'मौत से नहीं डरती, हर साजिश को पार कर...'
बांग्लादेश कब लौटेंगी शेख हसीना? भारत में रह रहीं पूर्व PM बोलीं- 'मौत से नहीं डरती, हर साजिश को पार कर...'
विश्व
ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल की सांसद ने प्रधानमंत्री को कहा झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, किरेन रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'
ब्रिटेन में सांसद ने PM को बोला झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर किया अटैक तो तेहरान ने जारी किया बयान, कहा- US के बर्बर हमले UN चार्टर का उल्लंघन
अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर किया अटैक तो तेहरान ने जारी किया बयान, कहा- US के बर्बर हमले UN चार्टर का उल्लंघन
Advertisement

वीडियोज

US Iran War: Hormuz पर ईरान की नई खौफनाक चेतावनी ! | Trump | IRGC | Netanyahu | Latest News
Mann Ki Baat 135th Episode : PM Modi की अपील का देश में दिखा बड़ा असर। War Effect
Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल की सांसद ने प्रधानमंत्री को कहा झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, किरेन रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'
ब्रिटेन में सांसद ने PM को बोला झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
साउथ सिनेमा
Maa Inti Bangaaram Day 9 BO: समांथा रुथ प्रभु की 'मां इंटि बंगारम' ने नौवें दिन गाड़े झंडे, कमाया 137 % का प्रॉफिट
समांथा रुथ प्रभु की 'मां इंटि बंगारम' ने नौवें दिन गाड़े झंडे, कमाया 137 % का प्रॉफिट
क्रिकेट
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
इंडिया
'राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाई', विपक्ष का आरोप, BJP का पलटवार- 'इतिहास याद रखेगा कि...'
राजनाथ सिंह पर ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाने का आरोप, BJP बोली- 'इतिहास याद रखेगा...'
ट्रेंडिंग
Video: पहले सेफ्टी फिर रोमांस- सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेकर हनीमून मनाने पहुंचा पति- वीडियो वायरल
पहले सेफ्टी फिर रोमांस- सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेकर हनीमून मनाने पहुंचा पति- वीडियो वायरल
ऑटो
क्या E20 फ्यूल से घट जाता है गाड़ी का माइलेज, इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
क्या E20 फ्यूल से घट जाता है गाड़ी का माइलेज, इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
ABP NEWS
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
Embed widget