प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स सरकार ने ‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन’ अवॉर्ड से सम्मानित किया है. यह सेशेल्स का एक बड़ा सम्मान है, जो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु बदलाव से लड़ाई और टिकाऊ विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) में बेहतरीन नेतृत्व के लिए दिया जाता है. यह सम्मान पीएम मोदी के उन प्रयासों को मान्यता देता है, जिनके जरिए उन्होंने क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन ग्रोथ और पर्यावरण सुरक्षा को लगातार बढ़ावा दिया है.

यह अवॉर्ड पीएम मोदी की लंबे समय से चली आ रही उस सोच को दर्शाता है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा को भी बराबर महत्व दिया गया है. इस सम्मान के तहत ब्लू इकॉनमी, समुद्री संसाधनों के सही उपयोग और प्रकृति संरक्षण के लिए उनके योगदान को विशेष तौर पर सराहा गया है. प्रेसिडेंशियल साइटेशन में छोटे द्वीपीय देशों के समर्थन, जलवायु संकट से निपटने की क्षमता बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और समुद्री संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के लिए पीएम मोदी की भूमिका को भी अहम बताया गया है. साथ ही भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत होते संबंधों को भी इसमें रेखांकित किया गया है.

Mon annan gratitid anver lepep ek gouvernman Sesel osi byen ki Prezidan Herminie pour donn mwan tit ‘Gardyen Lorizon Ble.’



Mon enbleman aksepte sa tit avek loner e dedye li a tou lezot pei ki pe lager kont bann defi sanzman klima e ki konsider proteksyon lanvironnman zot… pic.twitter.com/aHZVPOe9cF — Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2026

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पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया

इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि ‘गार्डियन ऑफ़ द ब्लू होराइज़न’ अवॉर्ड पाकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. उन्होंने यह सम्मान भारत के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक की पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी और योगदान का प्रतीक है. पीएम मोदी ने यह भी दोहराया कि भारत पर्यावरण की रक्षा, टिकाऊ विकास और हरित भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. यह सम्मान पीएम मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की सूची में एक और बड़ी उपलब्धि है. इससे पहले मई 2026 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन ने उन्हें एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया था. यह सम्मान खाद्य सुरक्षा मजबूत करने, कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था.

पीएम मोदी को मिल चुके कई अन्य आवार्ड

इसके अलावा साल 2018 में पीएम मोदी को सियोल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था. यह सम्मान उन्हें टिकाऊ आर्थिक विकास, वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए मिला था. इसी साल UN ने उन्हें ‘चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ’ अवॉर्ड से भी सम्मानित किया था, जो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान माना जाता है. यह सम्मान उन्हें जलवायु कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सहयोग में नेतृत्व के लिए दिया गया था. सेशेल्स से मिला यह नया सम्मान दिखाता है कि पीएम मोदी की पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई और टिकाऊ विकास को लेकर नीतियों को वैश्विक स्तर पर लगातार सराहना मिल रही है. यह सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और पर्यावरण के क्षेत्र में उसकी मजबूत पहचान को भी दर्शाता है.

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