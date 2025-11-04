सबसे ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार किसके पास, कितना वजन, कितनी मचा सकता है तबाही? जानें सब कुछ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कुछ देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं. उनके इस बयान ने एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट की चर्चा को तेज कर दिया है. पाकिस्तान ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि वह पहला ऐसा देश नहीं है जिसने परमाणु परीक्षण की फिर से शुरुआत की है. इस बीच अगर सबसे ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार की बात करें तो वह सोवियत संघ ने बनाया था. हालांकि मौजूदा समय में अमेरिका के पास सबसे घातक परमाणु हथियार है.

सोवियत संघ ने अब तक का सबसे ताकतवर परमाणु हथियार बनाया था, जिसका नाम 'जार बॉम्बा' (Tsar Bomba) था. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस परमाणु बम का परीक्षण 30 अक्टूबर 1961 को किया गया था. इसका वजन करीब 27,000 किलोग्राम था. इसमें 50 से 57 मेगाटन टीएनटी की विस्फोटक क्षमता थी. यह हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बमों की तुलना में 1,500 गुना ज्यादा खतरनाक था. अहम बात यह है कि इसका कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ. ' स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' (SIPRI) के मुताबिक, रूस के पास जनवरी 2025 तक 4,309 से ज्यादा सैन्य परमाणु हथियार थे.

अमेरिका के पास है B83 परमाणु बम

अगर मौजूदा समय की बात करें तो अमेरिका के पास सबसे घातक परमाणु हथियार है, क्यों कि सोवियत संघ ने 1961 में 'जार बॉम्बा' का परीक्षण करने के बाद 1963 में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर हस्ताक्षर किया था और इसके बाद जार बॉम्बा को सेवा से हटा दिया था. वहीं यूएस ने B83 बम बनाया है, जिसकी 1.2 मेगाटन क्षमता है. यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम के मुकाबले 60 गुना ज्यादा विनाशकारी है. इसका 15 दिसंबर 1984 को पहला परीक्षण हुआ था.

अमेरिका का परमाणु बम कितना है खतरनाक

अमेरिका का B83 बम विस्फोट के बाद बहुत ही तेज शॉकवेव पैदा करता है, जिससे विशाल आग का गोला बनता है. इसके दायरे में आने वाला पूरा क्षेत्र तबाह हो जता है. यह बंकरभेदी बम भी है. इसके प्रभाव से शारीरिक क्षति लगभग 17 मील यानी कि करीब 27 किलोमीटर तक हो सकती है.