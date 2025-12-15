दो दिवसीय यात्रा पर जॉर्डन पहुंचे PM नरेंद्र मोदी पहुंचे, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, PHOTOS

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंच गए हैं. जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया.

पीएम मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के आमंत्रण पर अम्मान पहुंचे हैं. इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और आपसी हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है.

जॉर्डन पहुंचकर प्रसन्न...: पीएम मोदी

अम्मान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वह जॉर्डन पहुंचकर खुश हैं और हवाई अड्डे पर मिले आत्मीय स्वागत के लिए प्रधानमंत्री जाफर हसन के आभारी हैं.

पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि यह यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी. प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत-जॉर्डन संबंधों को नई दिशा देने के लिहाज से अहम मानी जा रही है.

Deeply touched by the warm welcome extended by the Indian community in Amman. Their affection, pride in India’s progress and strong cultural bonds reflect the enduring connection between India and its diaspora. Also grateful for the role the diaspora continues to play in… pic.twitter.com/uIvul5nQBP — Narendra Modi (@narendramodi) December 15, 2025

बता दें कि जॉर्डन में रहने वाले भारतीय, प्रधानमंत्री से मिलने और उनका स्वागत करने के लिए अति उत्साहित हैं. लोग पलके बिछाए पीएम मोदी के इंतजार में नजर आए.

प्रवासी भारतीयों में दिखा उत्साह

भारतीय प्रवासी समिति के सदस्य सनल कुमार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि वे पिछले 25 वर्षों से जॉर्डन में रहकर कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि जॉर्डन के टेक्सटाइल उद्योग में भारतीयों की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत है.

उन्होंने कहा, 'हम एक बिलियन डॉलर की कंपनी हैं और यहां 35,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जिनमें 7,000 जॉर्डनवासी और 6,000 भारतीय शामिल हैं. यह देश हमें शानदार व्यवसाय करने का अवसर दे रहा है.'

'वे एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं...'

प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए सनल कुमार ने कहा, 'वे एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं. शब्दों में उनका वर्णन करना मुश्किल है. दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, जैसे ही आप कहते हैं कि आप भारत से हैं, लोग तुरंत प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हैं. वे एक अद्भुत और निस्वार्थ नेता हैं, जो देश के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.'

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को तीन देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना हुए. इस दौरान वे रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई उच्चस्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री की यह जॉर्डन यात्रा किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे खास माना जा रहा है.