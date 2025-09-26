चापलूस शहबाज ने ट्रंप को पाकिस्तान आने का दिया न्यौता, जानें सीजफायर का जिक्र कर क्या कहा

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाल ही में मुलाकात के दौरान पाकिस्तान आने का न्योता दिया. शहबाज और ट्रंप ने गुरुवार (25 सितंबर) को मुलाकात की. इस दौरान पाक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहे. पाक पीएम शहबाज, ट्रंप की चापलूसी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. उन्होंने इस मीटिंग के दौरान भी यही किया. शहबाज ने ट्रंप को 'शांति पुरुष' करार दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप को सीजफायर के लिए भी शुक्रिया कहा.

दरअसल शहबाज ने इस साल सार्वजनिक रूप से ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की थी. इसके बाद से ट्रंप और शहबाज के बीच नजदीकी बढ़ गई. पाक प्रधानमंत्री ट्रंप की चापलूसी का अब एक भी मौका नहीं छोड़ते. उन्होंने ट्रंप को पाकिस्तान आने का न्यौता भी दिया है.

शहबाज ने ट्रंप को टैरिफ के लिए भी कहा धन्यवाद

न्यूज एजेंसी 'एपी' की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऑफिस से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि शरीफ ने ट्रंप की तारीफ की. इतना ही नहीं शरीफ ने अमेरिका-पाकिस्तान के बीच इस साल की शुरुआत में हुए टैरिफ समझौते के लिए भी उन्हें धन्यवाद कहा. पाक पीएम ने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान के कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करने का निमंत्रण दिया.

ट्रंप ने खुद ही दुनिया के सामने पीटा था सीजफायर का ढिंढोरा

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इस दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था. अंत में पाकिस्तान सीजफायर के लिए खुद ही आगे आया. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया के सामने कई बार कह चुके हैं कि सीजफायर उनकी वजह से हुआ. ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने टैरिफ का हवाला देते हुए भारत-पाक के बीच सीजफायर करवाया था. हालांकि भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया था.