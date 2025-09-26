हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचापलूस शहबाज ने ट्रंप को पाकिस्तान आने का दिया न्यौता, जानें सीजफायर का जिक्र कर क्या कहा

चापलूस शहबाज ने ट्रंप को पाकिस्तान आने का दिया न्यौता, जानें सीजफायर का जिक्र कर क्या कहा

Shehbaz Sharif Donald Trump: शहबाज शरीफ ने अमेरिका-पाकिस्तान के बीच इस साल की शुरुआत में हुए टैरिफ समझौते के लिए भी ट्रंप को धन्यवाद कहा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 26 Sep 2025 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाल ही में मुलाकात के दौरान पाकिस्तान आने का न्योता दिया. शहबाज और ट्रंप ने गुरुवार (25 सितंबर) को मुलाकात की. इस दौरान पाक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहे. पाक पीएम शहबाज, ट्रंप की चापलूसी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. उन्होंने इस मीटिंग के दौरान भी यही किया. शहबाज ने ट्रंप को 'शांति पुरुष' करार दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप को सीजफायर के लिए भी शुक्रिया कहा. 

दरअसल शहबाज ने इस साल सार्वजनिक रूप से ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की थी. इसके बाद से ट्रंप और शहबाज के बीच नजदीकी बढ़ गई. पाक प्रधानमंत्री ट्रंप की चापलूसी का अब एक भी मौका नहीं छोड़ते. उन्होंने ट्रंप को पाकिस्तान आने का न्यौता भी दिया है.

शहबाज ने ट्रंप को टैरिफ के लिए भी कहा धन्यवाद

न्यूज एजेंसी 'एपी' की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऑफिस से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि शरीफ ने ट्रंप की तारीफ की. इतना ही नहीं शरीफ ने अमेरिका-पाकिस्तान के बीच इस साल की शुरुआत में हुए टैरिफ समझौते के लिए भी उन्हें धन्यवाद कहा. पाक पीएम ने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान के कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करने का निमंत्रण दिया.

ट्रंप ने खुद ही दुनिया के सामने पीटा था सीजफायर का ढिंढोरा

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इस दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था. अंत में पाकिस्तान सीजफायर के लिए खुद ही आगे आया. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया के सामने कई बार कह चुके हैं कि सीजफायर उनकी वजह से हुआ. ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने टैरिफ का हवाला देते हुए भारत-पाक के बीच सीजफायर करवाया था. हालांकि भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया था.

Published at : 26 Sep 2025 02:49 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US Shehbaz Sharif INDIA DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

New 2025 Kia Carnival India review under 90 seconds | Auto Live
Malviya Nagar Murder: दिल्ली में लक्षपत सिंह कटारिया की दिनदहाड़े हत्या
Firecracker Ban: SC का बड़ा आदेश, NCR में Green Crackers के निर्माण को मंजूरी
Groom Attack: बारात में दूल्हे Akash पर हमला, सिर फटा, इलाके में दहशत
Can you drive a pick up truck in India? Hilux review | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
शिक्षा
Squadron Leader Priya Sharma: MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
यूटिलिटी
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget