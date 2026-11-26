अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के अधिकारियों को मंगलवार को एक बेहद गोपनीय ब्रीफिंग में बताया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जेनसेन हुआंग के साथ अफेयर रखने वाली चीनी टेक एग्जीक्यूटिव को एनवीडिया (Nvidia) के CEO की जासूसी करने के लिए चीनी खुफिया एजेंसियों ने निर्देश दिया था.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले के जानकार लोगों ने बताया कि अमेरिका के पास मौजूद सबूतों से संकेत मिलता है कि ऐलिस हुआंग और जेनसेन हुआंग के बीच का रिश्ता शायद प्रेमपूर्ण था, न कि एडवांस्ड चिप्स की दौड़ में अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी द्वारा रची गई कोई सोची-समझी साजिश. कुछ लोगों का कहना है कि नई जानकारी मिलने पर यह या अन्य आकलन बदल सकते हैं.

ऐलिस हुआंग पर क्या पता चला

अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने कहा था कि ऐलिस हुआंग चीन के 'मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी' (MSS) के संपर्क में थीं, जिसने चीनी कानून के तहत उनसे जानकारी मांगी थी. हालांकि रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि उन्होंने उस एजेंसी को कोई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दी हो. अधिकारियों ने ऐलिस हुआंग के पति कांग वेई को चीन की खुफिया सेवा का अहम एसेट बताया, जिसके उस एजेंसी के साथ गहरे संबंध हैं.

इस ब्रीफिंग से उन सवालों का जवाब नहीं मिला, जो चीन को एडवांस्ड एनवीडिया (Nvidia) चिप्स भेजे जाने के कथित मामले में ऐलिस हुआंग की भूमिका को लेकर उठ रहे थे. वह सिंगापुर स्थित 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थीं. इस कंपनी पर आरोप है कि उसने अमेरिकी एक्सपोर्ट नियमों का उल्लंघन करते हुए एनवीडिया चिप्स को चीन भेजा था.

कई अन्य कंपनियां भी जांच के दायरे में

अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ​​इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या इस रिश्ते का चिप्स के कथित डायवर्जन से कोई लेना-देना था, या फिर इसके जरिए कोई संवेदनशील जानकारी साझा की गई थी. WSJ की रिपोर्ट के अनुसार चिप्स के कथित गलत इस्तेमाल की जांच के दायरे में 'मेगास्पीड' और एक अन्य कंपनी 'सुपर माइक्रो कंप्यूटर' भी आ गई हैं.

ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब एनवीडिया में जेन्सेन हुआंग के नेतृत्व पर फिर से सवाल उठ रहे हैं. उनके कथित अफेयर और ऐलिस हुआंग के साथ संबंधों को लेकर हुए विवाद के बाद कंपनी के बोर्ड ने उन्हें फिर से मुख्य कार्यकारी (CEO) के पद पर बहाल कर दिया है. बोर्ड इस मामले की अपनी अलग जांच कर रहा है.

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