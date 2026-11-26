कई दिनों तक सड़कें जाम रहीं, फैक्ट्रियां बंद हुईं और पुलिस के साथ झड़पें हुईं. आखिरकार बांग्लादेश सरकार ने कपड़ा मजदूरों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 12,500 टका से बढ़ाकर 17,000 टका कर दी. करीब 36 फीसदी की यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की चुनौती से जूझ रहा है. सवाल है कि इस फैसले के पीछे मजदूरों के आंदोलन की कितनी भूमिका रही और भारत के कपड़ा उद्योग को इससे क्या सीख मिल सकती है?

अचानक क्यों बढ़ानी पड़ी मजदूरों की सैलरी?

बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट यानी RMG उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. यह करीब 4 करोड़ नहीं, बल्कि 40 लाख से अधिक लोगों को सीधे रोजगार देता है. देश के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 80 फीसदी से ज्यादा है. वित्त वर्ष 2025-26 में इस क्षेत्र से करीब 39 अरब डॉलर का निर्यात हुआ.

इसके बावजूद इस उद्योग में काम करने वाले लाखों मजदूरों की कमाई महंगाई के मुकाबले नहीं बढ़ रही थी. नवंबर 2023 में न्यूनतम मासिक मजदूरी 8,000 टका से बढ़ाकर 12,500 टका की गई थी. उसके बाद करीब तीन साल तक इसमें कोई नया बदलाव नहीं हुआ.

बांग्लादेश के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2026 में महंगाई दर 8.34 फीसदी थी. खाद्य महंगाई के साथ किराया, परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च भी बढ़ रहा था. मजदूरों का तर्क था कि 12,500 टका में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है.

इसी असंतोष ने अक्टूबर के आखिरी दिनों में बड़े आंदोलन का रूप ले लिया. गाजीपुर, अशुलिया और ढाका के आसपास औद्योगिक इलाकों में हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए.

मजदूरों ने क्या मांग रखी और सरकार ने कितना माना?

मजदूरों की शुरुआती मांग न्यूनतम मासिक वेतन 32,000 टका करने की थी. बाद में बातचीत के दौरान उन्होंने इसे घटाकर 18,000 टका कर दिया. दूसरी तरफ, फैक्टरी मालिकों ने पहले 15,000 टका का प्रस्ताव दिया और फिर इसे बढ़ाकर 17,000 टका कर दिया.

सरकार की ओर से गठित छह सदस्यीय न्यूनतम वेतन बोर्ड ने करीब 12 घंटे की बातचीत के बाद 25 नवंबर 2026 को नया वेतनमान मंजूर किया. चार सदस्यों ने 17,000 टका के पक्ष में मतदान किया, जबकि दो सदस्य 18,000 टका के प्रस्ताव के समर्थन में थे.

नए चार-स्तरीय वेतन ढांचे में सबसे निचले ग्रेड के मजदूरों के लिए 17,000 टका और सबसे ऊंचे ग्रेड के लिए 21,500 टका मासिक वेतन तय किया गया है. नया वेतनमान 1 दिसंबर से प्रभावी होगा और मजदूरों को संशोधित वेतन जनवरी से मिलने की उम्मीद है.

हालांकि, मजदूरों की मांग पूरी नहीं हुई. फैसले के बाद भी गाजीपुर में प्रदर्शन और पुलिस के साथ झड़पें हुईं. रॉयटर्स के मुताबिक, यह 1986 के बाद इस क्षेत्र में प्रतिशत के लिहाज से सबसे छोटी न्यूनतम वेतन वृद्धि है. 2023 में वेतन 56 फीसदी बढ़ाया गया था.

आंदोलन का फैक्ट्रियों और निर्यात पर कितना असर पड़ा?

बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात आय का बड़ा स्रोत है. ऐसे में उत्पादन रुकने का असर सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.

मजदूरों के आंदोलन के दौरान सैकड़ों फैक्ट्रियों में कामकाज प्रभावित हुआ. बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के सर्वे के मुताबिक, 18 दिनों के व्यवधान में 317 फैक्ट्रियों को करीब 428 मिलियन डॉलर के उत्पादन का नुकसान हुआ. वहीं, विदेशी खरीदारों ने लगभग 254 मिलियन डॉलर के ऑर्डर दूसरे देशों में स्थानांतरित कर दिए.

इसका एक बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय फैशन बाजार का समयबद्ध कारोबार है. नवंबर, दिसंबर और जनवरी में पश्चिमी देशों के लिए कपड़ों के ऑर्डर महत्वपूर्ण होते हैं. समय पर माल नहीं पहुंचने पर खरीदार ऑर्डर रद्द कर सकते हैं या दूसरे सप्लायर की तरफ जा सकते हैं.

यानी मजदूरों के आंदोलन ने फैक्टरी मालिकों और सरकार को यह एहसास कराया कि कम वेतन के सहारे उद्योग को लंबे समय तक चलाना आसान नहीं है.

भारत के लिए क्या अवसर और चुनौती है?

बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक है, जबकि भारत इस सूची में छठे स्थान पर है. बांग्लादेश में उत्पादन बाधित होने और मजदूरी बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय खरीदार भारत जैसे देशों की ओर अपने ऑर्डर बढ़ा सकते हैं.

भारत की एक बड़ी ताकत इसकी घरेलू सप्लाई चेन है. देश में कपास और धागे का उत्पादन होता है. कपड़े के निर्माण से लेकर तैयार परिधान तक कई स्तरों पर उद्योग मौजूद है. इसके अलावा यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार समझौते भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए नए बाजार अवसर पैदा कर सकते हैं.

लेकिन इसे बांग्लादेश की कमजोरी से भारत को मिलने वाला निश्चित लाभ नहीं मानना चाहिए. वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देश भी तेज सप्लाई चेन, बेहतर लॉजिस्टिक्स और बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के कारण बाजार में मजबूत हैं.

भारत को उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी और श्रमिकों की स्थिति में सुधार पर एक साथ काम करना होगा. केवल कम मजदूरी के आधार पर अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर हासिल करने की रणनीति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकती.

भारत के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है?

बांग्लादेश का अनुभव बताता है कि किसी उद्योग की प्रतिस्पर्धा केवल इस बात से तय नहीं होती कि वहां मजदूरों को कितना कम वेतन दिया जा रहा है. उत्पादन की क्षमता, तकनीक, कुशल श्रमिक, बिजली और परिवहन की उपलब्धता तथा समय पर माल पहुंचाने की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

भारत के कपड़ा उद्योग में भी बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित और कम वेतन वाले कामों में लगे हैं. ऐसे में मजदूरी को महंगाई के अनुरूप बनाना, सामाजिक सुरक्षा देना और काम की परिस्थितियों में सुधार करना जरूरी है.

दूसरा सबक अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों की जिम्मेदारी से जुड़ा है. वैश्विक कंपनियां सस्ते कपड़ों की मांग करती हैं, लेकिन मजदूरी बढ़ने पर उसका पूरा बोझ फैक्टरी मालिकों पर छोड़ देना समस्या को और गहरा कर सकता है. बांग्लादेश के मजदूर संगठनों और श्रम अधिकार समूहों ने भी ब्रांडों से अपील की है कि वे अपनी खरीद कीमतों में मजदूरी की बढ़ी लागत को शामिल करें.

बांग्लादेश में 36 फीसदी वेतन वृद्धि सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि मजदूरों के लंबे आंदोलन और उद्योग की वास्तविक चुनौतियों का नतीजा है. भारत के लिए इसका संदेश साफ है. वैश्विक कपड़ा बाजार में आगे बढ़ने के लिए सस्ता श्रम नहीं, बल्कि कुशल श्रमिक, बेहतर तकनीक, मजबूत सप्लाई चेन और सम्मानजनक मजदूरी का संतुलन जरूरी है.