भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अमेरिका दौरे के बाद एक अच्छी खबर आई है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगे 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ को फिक्स कर सकते हैं. रुबियो ने बयान के जरिए संकेत दिया कि दोनों ही देशों के रिश्ते पटरी पर लौटने वाले हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत उसका करीबी साझेदार है.

मार्को रुबियो ने NBC न्यूज को दिए इंटरव्यू के दौरान भारत पर लगे टैरिफ को लेकर कहा, ''यह ऐसा पॉइंट है जिस पर हम सुधार की उम्मीद कर रहे हैं.'' रुबियो ने यह भी कहा कि भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से टैरिफ लगाया गया था, लेकिन अब 25 प्रतिशत टैरिफ को फिक्स किया जा सकता है. उन्होंने रूस को लेकर कहा, ''किसी बिंदु पर, उन्हें यह निर्णय लेना पड़ सकता है कि नए प्रतिबंध लगाए जाएं. राष्ट्रपति के पास और कदम उठाने की क्षमता है और वे ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं.''

भारत और अमेरिका के रिश्तों में आएगा सुधार

विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका दौरे पर मार्को रुबियो से मुलाकात की. इस दौरान ट्रेड डील के साथ-साथ और भी मुद्दों पर चर्चा हुई. इससे पहले अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आया था. अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों के रिश्तों में नरमी आएगी.

क्या पीएम मोदी और ट्रंप की होगी मुलाकात

ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति थी, लेकिन इसके बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और अब विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका का दौरा किया. फिलहाल सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है. लिहाजा पीएम मोदी और ट्रंप की मीटिंग का कयास लगाया जा रहा है. हालांकि इसको लेकर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.