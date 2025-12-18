ओमान में PM मोदी का संबोधन, बोले- 'भारत और ओमान की दोस्ती हर मौसम में मजबूत...'

18 दिसंबर 2025 को ओमान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा, 'समंदर की लहरें बदलती हैं... मौसम बदलते हैं... लेकिन भारत–ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है. हर लहर के साथ नई ऊंचाई छूती है.'

भारत-ओमान की दोस्ती हजारों साल चलेगी

PM मोदी ने आगे कहा, 'आज हम ऐतिहासिक फैसले लेने जा रहे हैं, जिसकी गूंज हमें सालों तक सुनाई देगी. हमारा रिश्ता भरोसे की नींव पर बना है. आज हमारे कूटनीतिक रिश्ते को 70 साल पूरे हो गए. हम दोनों देश के रिश्ते मजबूत हुए है. भारत और ओमान की दोस्ती हर एक मौसम में मजबूत होती है.

PM मोदी ने कहा, 'मुझे सात साल बाद ओमान आने का सौभाग्य मिला है. आज आप सभी के साथ बात करने का अवसर मिल रहा है. आज की यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा और गति देगी.