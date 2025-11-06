वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार (6 नवंबर 2025) को कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है. अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर जारी खींचतान के बीच भारत के लिए ये अच्छी खबर है.

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता

न्यूजीलैंड के चार-दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आए गोयल एफटीए पर जारी बातचीत में हुई प्रगति की मेजबान देश के व्यापार मंत्री टॉड मैकक्ले के साथ समीक्षा कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “मेरा मानना है कि यह एक ऐतिहासिक दौरा है क्योंकि हम बहुत जल्द एफटीए को अंतिम रूप देने जा रहे हैं. दोनों पक्ष एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं का सम्मान कर रहे हैं.”

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि व्यापार वार्ता में लगी दोनों देशों की टीमें अधिकांश मुद्दों पर सहमति बना चुकी हैं. उन्होंने कहा, “कुछ ही बिंदु रह गए हैं और उन पर चर्चा जारी है. सहयोग की भावना के साथ अधिकांश मुद्दों का समाधान हो चुका है. वार्ता कल भी जारी रहेगी और हमें उम्मीद है कि काफी प्रगति होगी.”

न्यूजीलैंड के साथ 1.5 अरब डॉलर के मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में एफटीए की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकक्ले ने कहा कि यह समझौता व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा.

इन क्षेत्रों में करने वाला है भारत संग बड़ी डील

उन्होंने कहा, “पिछले एक साल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10 फीसदी बढ़ा है, जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं के आकार को देखते हुए बड़ी उपलब्धि है. हम ऐसा समझौता करने की दिशा में प्रयासरत हैं, जो न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबारियों और भारत में रुचि रखने वाले न्यूजीलैंड के उद्यमों दोनों के लिए अवसर पैदा करे. बहुत कुछ हो चुका है, अभी थोड़ा और काम बाकी है.”

टॉड मैकक्ले ने कहा कि यह समझौता कृषि प्रौद्योगिकी, विज्ञान और इनोवेशन के क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा देगा. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष वार्ता में बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं. मैकक्ले भारत के साथ व्यापार समझौते के सिलसिले में अगले सप्ताह भारत की यात्रा भी करेंगे.

