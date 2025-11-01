Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्रीय वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत व्यापार समझौतों के लिए यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों के साथ बातचीत के एडवांस्ड स्टेज में है. उन्होंने कहा कि ट्रेड को लेकर दोनों के साथ बातचीत अब अपने अंतिम चरण में है.

अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत का जुर्माना लगाया है. यह अमेरिकी बाजारों में एंट्री करने वाले भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत के पारस्परिक शुल्क के अतिरिक्त है. कुल मिलाकर भारतीय सामानों पर अमेरिका में 50 प्रतिशत एडिशनल इंपोर्ट टैरिफ लगाया जा रहा है. नई दिल्ली ने इन टैरिफ को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है.

'यूरोपीय संघ के साथ 10 बिंदुओं पर बातचीत पूरी'

द इकोनॉमिक टाइम्स के एक कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के 20 में से 10 बिंदुओं पर बातचीत पूरी कर ली है, जबकि अन्य 4-5 बिंदुओं पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है. दोनों पक्षों के व्यापार वार्ताकार अगले सप्ताह बैठक करेंगे. तब इस्पात और ऑटोमोबाइल पर व्यापार बाधाओं सहित संवेदनशील मुद्दों को सुलझाएंगे. उनका लक्ष्य दिसंबर तक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत पूरी करना है.

नवंबर के आखिर में भारत आएंगे EU के व्यापार आयुक्त

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि नवंबर के अंत में यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त की भारत यात्रा के दौरान एक और सफलता मिलेगी और दोनों पक्ष आपसी संवेदनशीलता और मज़बूती को पहचानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वे समझौते के अन्य क्षेत्रों में कमियों को दूर करने का काम कर रहे हैं.

बीते दिनों ब्रुसेल्स गए थे गोयल

बता दें कि पीयूष गोयल 26 से 28 अक्टूबर तक ब्रुसेल्स की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफकोविच से मुलाकात की.

