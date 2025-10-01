हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत

भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत

अग्निशमनकर्मी ने बताया कि हम दिन की थकान मिटाने के लिए अपने बैरक में थे, तभी जमीन हिलने लगी और हम बाहर भागे, लेकिन तेज़ झटकों के कारण लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़े.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 01 Oct 2025 07:25 AM (IST)
फिलीपींस में एक बार फिर भूकंप ने तबाही मचाई है. मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को मध्य फिलीपींस में आए 6.9 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 22 लोगों की मौत हो गई. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में डीजेडएमएम रेडियो के हवाले से ये जानकारी दी गई है. 

संयुक्त राज्य भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बताया कि भूकंप का केंद्र लगभग 90,000 की आबादी वाले तटीय शहर बोगो से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था. भूकंप एक स्थानीय फॉल्ट लाइन के कारण आया और इससे कस्बों और गांवों में भारी क्षति हुई.

बोगो में कम से कम 14 लोगों की मौत 
भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक बोगो में कम से कम 14 लोगों की मौत की खबर है. हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बचाव अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है. एक पहाड़ी गांव में हुए भूस्खलन में कई झुग्गियां दब गईं, जिससे बचावकर्मियों को खतरनाक इलाके से निकलने में मुश्किल हो रही है.

आपदा न्यूनीकरण अधिकारी ग्लेन उर्सल ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इस क्षेत्र में आवाजाही मुश्किल है क्योंकि यहां ख़तरे हैं. अधिकारी चट्टानों और ज़मीन के नीचे फंसे लोगों की तलाश में तेजी लाने के लिए बैकहो सहित भारी मशीनें लाने पर काम कर रहे हैं.

रेमिगियो में 6 लोगों की मौत 
उप-महापौर अल्फी रेन्स के अनुसार, पास के शहर सैन रेमिगियो में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 3 तटरक्षक बल के जवान, 1 अग्निशमन कर्मी और 1 बच्चा शामिल है. डीजेएमएम रेडियो से बात करते हुए, रेन्स ने तत्काल राहत सामग्री की अपील की. रेन्स ने कहा कि हमारी जल आपूर्ति प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई है और हमें अपने लोगों के लिए भोजन और स्वच्छ पानी की आवश्यकता है.

कई अग्निशमन कर्मी हुए घायल 
बोगो में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भूकंप के तेज झटकों से दीवारें, घर और सड़कें टूटकर क्षतिग्रस्त हो गईं. अग्निशमनकर्मी रे कैटे ने बताया कि कैसे वह और उनके साथी भूकंप के झटकों से हैरान रह गए. कैटे ने कहा कि हम दिन की थकान मिटाने के लिए अपने बैरक में थे, तभी जमीन हिलने लगी और हम बाहर भागे, लेकिन तेज़ झटकों के कारण लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़े. उन्होंने आगे बताया कि उनके अग्निशमन केंद्र की एक दीवार गिर गई, जिससे कई अग्निशमनकर्मी घायल हो गए.

'बंगाली मुस्लिम भी हिंदू', तसलीमा नसरीन के बयान पर क्या बोले जावेद अख्तर?

Published at : 01 Oct 2025 07:25 AM (IST)
Tags :
Philippines EARTHQUAKE Bogo
