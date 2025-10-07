हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसमंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...

समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...

कमर चीमा ने कहा कि पाक नेवी का कहना है कि ये नोटमैर सिर्फ रुटीन एक्सरसाइज के लिए जारी किया गया है क्योंकि ऐसे समय में शिप मॉबिलाइज होती हैं, फायरिंग होती हैं तो इसलिए नोटमैर जारी किया जाता है.

07 Oct 2025 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की कड़ी चेतावनी के बाद पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया है. अब पाकिस्तानी नौसेना ने एक नोटमैरैर (नोटिस टू मैरीनर) जारी किया है. नोटमैरैर को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि पाक नेवी समंदर में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. हालांकि, उनका कहना है कि नोटमैरैर अक्सर किसी एक्सरसाइज के लिए जारी किया जाता है, लेकिन जिस तरह भारत की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आंतकवाद का साथ देना बंद नहीं किया तो नक्शे से मिटा देंगे तो हो सकता है कि कुछ बड़ा हो.

कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तानी नौसेना ने नोटमैर जारी किया है और उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के समंदरों में कुछ बड़ा होने वाला है. उन्होंने कहा, 'अक्सर हम देखते थे कि ये नोटमैर इंडिया जारी करता था. इंडिया कभी ये कहकर नोटमैर जारी कर देता था कि हम एयर एक्सरसाइज करने वाले हैं.' 

मिसाइल दागने की तैयारी कर रही पाकिस्तानी सेना?
पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा, 'बहुत सारे लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी नेवी ने जो नोटमैर जारी किया है, वो इसलिए किया क्योंकि वो मिसाइल फायर कर सकते हैं. हालांकि, मैंने डीजीपीआर नेवी का बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोई मिसाइल फायर नहीं करने वाले, हम सिर्फ रुटीन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. जब एक्सरसाइज होती है तो फायरिंग होती है और इतने बड़े पैमाने पर शिप मॉबिलाइज कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब ही ये होता है कि पैगाम देना कि इसको गलत न समझा जाए इसलिए नोटमैर जारी किया जाता है.'

पाकिस्तान ने किया फतह-4 मिसाइल का परीक्षण
कमर चीमा ने कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने फतह 4 मिसाइल का भी टेस्ट किया है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फतह-3 क्यों टेस्ट नहीं किया. उन्होंने कहा कि फतह सीरिज की विशेषता ये है कि जब भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था तो फतह-1 और फतह-2 की मिसाइल दागी गई थीं. उन्होंने बताया कि फतह-4 साढ़े सात सौ किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इसकी क्या वैल्यू है.  हालांकि, पाकिस्तान की ये मिसाइलें भारत की ताकत के सामने नाकाम साबित हुई थीं.

पाकिस्तान की क्या है प्लानिंग?
कमर चीमा ने कहा कि फतह-4 का टेस्ट करना पाकिस्तान की तरफ से एक पैगाम है कि वो अब प्लान कर सकता है कि हम इंडियन टेरेटरी के अंदर अटैक करेंगे. पाकिस्तान क्यों नेवी को बिल्डअप कर रहा है, उसकी एक वजह ये है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम नेवी का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा उन्होंने बात की कि सर क्रीक का रास्ता कराची जाता है. ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है. 

2 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज में एक सैन्य अड्डे से पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर सर क्रीक पर उसने कोई भी हिमाकत की तो उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे. उन्होंने कहा था, 'भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बीएसएफ मिलकर मुस्तैदी से कर रही है. अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा.'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि पाकिस्तानी नेवी को लग रहा है कि इंडियंस कराची पर हमला करेंगे और पाकिस्तान भारत की इकोनॉमिक एसेट्स पर नजर रखेगा. वो उन रिफाइनरी पर हमला कर सकता है, जिनके जरिए एक्सपोर्ट हो रहा है और जिन पर अमेरिका पहले से बहुत अलर्ट हैं, जैसे जिनके जरिए रूस से तेल आ रहा है. वॉर गेम्स के अंदर ये सब चीजें डिस्कस होती हैं.'

कहां हमले करने की तैयारी कर रहा पाकिस्तान?
उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने एक बयान जारी करके कहा था कि अब हम इंडिया के ईस्ट या इकोनॉमिक सेंटर्स पर हमला करेंगे. कमर चीमा ने बताया कि हम जब अपने फौजियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बाहर लेकर नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान क्या करेगा कि वह उनको नष्ट करेगा. उन्होंने कहा कि जब दो मुल्कों के बीच लड़ाई होती है तो वह एक-दूसरे की सबसे तगड़ी चीजों पर हमला करते हैं, जैसे भारत की सबसे मजबूत चीजें एस-400 और राफेल हैं. 

07 Oct 2025 11:19 AM (IST)
Rajnath Singh Pakistan Indian NAVY OPERATION SINDOOR
Embed widget