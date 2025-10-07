अफ्रीकी देश इस्वातिनी के राजा मस्वाती तृतीय एक बार फिर चर्चा में हैं. वह अपने शाही लाइफस्टाल के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा उनकी 15 पत्नियों और 30 बच्चों को लेकर हो रही है. मस्वाती तृतीय का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी 15 पत्नियों, 30 बच्चों और करीब 100 नौकरों के साथ नजर आ रहे हैं. इस्वातिनी को पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था.

यह वीडियो उनके यूएई दौरे का है. पहली बार यह वीडियो जुलाई में सामने आया था, जिसमें उनको, उनके परिवार और स्टाफ का अबू धाबी के एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम किया गया था. हालांकि, जब वह इतने सारे लोगों के साथ यहां पहुंचे तो सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती पैदा हो गई थी और अधिकारियों को तीन टर्मिनल बंद करने पड़ गए थे.

किंग मस्वाती के पिता ने की थीं 125 शादियां

वीडियो फुटेज में किंग मस्वाती तृतीय प्राइवेट जेट से देश की ट्रेडिशनल ड्रेस में उतरते दिख रहे हैं. साथ में महिलाओं का एक समूह उनके पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'स्वाजीलैंड के राजा अपनी 15 पत्नियों और 100 नौकरों के साथ अबू धाबी पहुंचे. उनके पिता, सोभुजा द्वितीय की 125 पत्नियां थीं.' कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि अबू धाबी दौरे के दौरान मस्वाती तृतीय के 30 बच्चे भी साथ गए थे.

किंग मस्वाती तृतीय की क्यों हो रही आलोचना?

मस्वाती तृतीय की इस शान-ओ-शौकत की काफी चर्चा है और कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की है कि उनके देश में इतनी गरीबी है और राजा इस तरह शाही जिंदगी जी रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इस वजह से मस्वाती तृतीय के लोगों के पास बिजली नहीं है.' एक और यूजर ने सवाल किया, 'क्या यह देश इतना अमीर है कि उसके पास प्राइवेट जेट हो?' एक और यूजर ने किंग मस्वाती तृतीय के लैविश लाइफस्टाइल की आलोचना करते हुए लिखा, 'ये आदमी खुद प्राइवेट जेट में घूम रहा है और इसके देश के लोग भूख से मर रहे हैं.'

हर साल नई दुल्हन चुनता है राजा

किंग मस्वाती तृतीय साल 1986 से इस्वातिनी के राजा हैं और उनके पास करीब 1 अरब डॉलर की संपत्ति है. उनके पास कई आलीशान महल, लग्जरी कारों का बेड़ा और निजी जेट हैं. उनकी 15 पत्नियां हैं, वह हर साल रीड डांस समारोह में अपने लिए नई दुल्हन चनुते हैं, यह उस क्षेत्र का पारंपरिक रिवाज है.