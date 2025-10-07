हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा

हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा

किंग मस्वाती तृतीय के पिता सोभुजा द्वितीय की 125 रानियां थीं. जब किंग मस्वाती अपनी 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरे तो सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती पैदा हो गई थी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 07 Oct 2025 08:58 AM (IST)
Preferred Sources

अफ्रीकी देश इस्वातिनी के राजा मस्वाती तृतीय एक बार फिर चर्चा में हैं. वह अपने शाही लाइफस्टाल के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा उनकी 15 पत्नियों और 30 बच्चों को लेकर हो रही है. मस्वाती तृतीय का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी 15 पत्नियों, 30 बच्चों और करीब 100 नौकरों के साथ नजर आ रहे हैं. इस्वातिनी को पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था.

यह वीडियो उनके यूएई दौरे का है. पहली बार यह वीडियो जुलाई में सामने आया था, जिसमें उनको, उनके परिवार और स्टाफ का अबू धाबी के एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम किया गया था. हालांकि, जब वह इतने सारे लोगों के साथ यहां पहुंचे तो सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती पैदा हो गई थी और अधिकारियों को तीन टर्मिनल बंद करने पड़ गए थे. 

किंग मस्वाती के पिता ने की थीं 125 शादियां
वीडियो फुटेज में किंग मस्वाती तृतीय प्राइवेट जेट से देश की ट्रेडिशनल ड्रेस में उतरते दिख रहे हैं. साथ में महिलाओं का एक समूह उनके पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'स्वाजीलैंड के राजा अपनी 15 पत्नियों और 100 नौकरों के साथ अबू धाबी पहुंचे. उनके पिता, सोभुजा द्वितीय की 125 पत्नियां थीं.' कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि अबू धाबी दौरे के दौरान मस्वाती तृतीय के 30 बच्चे भी साथ गए थे.

किंग मस्वाती तृतीय की क्यों हो रही आलोचना?
मस्वाती तृतीय की इस शान-ओ-शौकत की काफी चर्चा है और कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की है कि उनके देश में इतनी गरीबी है और राजा इस तरह शाही जिंदगी जी रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इस वजह से मस्वाती तृतीय के लोगों के पास बिजली नहीं है.' एक और यूजर ने सवाल किया, 'क्या यह देश इतना अमीर है कि उसके पास प्राइवेट जेट हो?' एक और यूजर ने किंग मस्वाती तृतीय के लैविश लाइफस्टाइल की आलोचना करते हुए लिखा, 'ये आदमी खुद प्राइवेट जेट में घूम रहा है और इसके देश के लोग भूख से मर रहे हैं.'

हर साल नई दुल्हन चुनता है राजा
किंग मस्वाती तृतीय साल 1986 से इस्वातिनी के राजा हैं और उनके पास करीब 1 अरब डॉलर की संपत्ति है. उनके पास कई आलीशान महल, लग्जरी कारों का बेड़ा और निजी जेट हैं. उनकी 15 पत्नियां हैं, वह हर साल रीड डांस समारोह में अपने लिए नई दुल्हन चनुते हैं, यह उस क्षेत्र का पारंपरिक रिवाज है.

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2025 08:58 AM (IST)
Tags :
UAE WORLD NEWS Ab Dhabi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
इंडिया
'दैवीय शक्ति ने कहा था...', CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
'दैवीय शक्ति ने कहा था...', CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
इंडिया
'दैवीय शक्ति ने कहा था...', CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
'दैवीय शक्ति ने कहा था...', CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
यूटिलिटी
Bihar Election: सिर्फ एक कॉल पर कनेक्ट होगा BLO, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया स्पेशल नंबर
सिर्फ एक कॉल पर कनेक्ट होगा BLO, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया स्पेशल नंबर
लाइफस्टाइल
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget