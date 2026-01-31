इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को तुर्की ने तगड़ा झटका दिया है. तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने साफ कर दिया है कि तुर्की किसी नए भू-राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं बनेगा. उन्होंने कहा कि हम किसी नए भू-राजनीतिक गुट को बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं.

हाकान फिदान ने सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित भरोसेमंद क्षेत्रीय एकजुटता मंच बनाने की पहल की. पहले ऐसी अटकलें थी कि तुर्की पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा समझौते में शामिल होगा. ऐसे में इस बयान को सऊदी अरब के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

क्या बोले तुर्की के विदेश मंत्री

हाकान फिदान ने कहा कि अपनी सुरक्षा आउटसोर्स न करें. उन्होंने तर्क दिया कि क्षेत्र में मुख्य समस्या सिर्फ बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच भरोसे की गहरी कमी है. जब तक क्षेत्रीय देश अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक स्थिरता नहीं आ सकेगी. उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एकजुटता और आखिरकार ऐसे समझौते और मंच बनाने की जरूरत है जो बाहरी शक्तियों पर निर्भरता के बजाय साझा हितों को दर्शाते हों.

किसी का प्रभुत्व स्वीकार नहीं- फिदान

तुर्की के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी कोई भी व्यवस्था समावेशी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई तुर्की प्रभुत्व नहीं, कोई अरब प्रभुत्व नहीं और ना ही कोई फारसी प्रभुत्व. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तुर्की का लक्ष्य जिम्मेदार क्षेत्रीय कार्रवाई है. उन्होंने बार-बार नियमों पर आधारित सहयोग और क्षेत्रीय स्वामित्व बढ़ाने पर जोर दिया.

बता दें कि तु्र्की इन दिनों मिंडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है. सऊदी अरब के साथ तुर्की के संबंध मजबूत हुए हैं. वहीं संयुक्त अरब अमीरात संग तुर्की के रिश्तों में दूरियां बढ़ी हैं. फिलिस्तीन के मुद्दे पर तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान एकमत हैं तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात ने अब्राहम समझौते में शामिल होकर इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया है.

