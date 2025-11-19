हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'पुलिस ने हमारे बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा', इमरान से मिलने धरने पर बैठीं बहनों का आरोप; पाकिस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामा

'पुलिस ने हमारे बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा', इमरान से मिलने धरने पर बैठीं बहनों का आरोप; पाकिस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामा

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहनों के साथ जेल के बाहर पुलिस ने मारपीट की है. इमरान करीब ढाई साल से अदियाला जेल में बंद हैं और उनकी बहनें इमरान से मिलने जेल जाती हैं.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 07:36 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के करीब रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां इमरान ख़ान से मिलने के लिए धरने पर बैठी उनकी बहनों के साथ रात में पाकिस्तानी पुलिस ने हिंसा की और पकड़कर सड़क पर घसीटा. इस दौरान इमरान ख़ान की बड़ी बहन नोरीन खानूम नियाज़ी की हालत ख़राब हो गई और दूसरी बहन अलीमा खानूम नोरीन खानूम नियाज़ी ने हालात को संभालते हुए पूरी जानकारी दी.

असल में बीते 3 हफ्तों से पाकिस्तानी सरकार अदियाला जेल में बंद इमरान ख़ान को उनके परिवार से मिलने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इमरान ख़ान की बहनें बीते रोज मंगलवार को दोपहर में पार्टी के अन्य नेताओं के साथ जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गईं, लेकिन आधी रात को इमरान ख़ान की बहनों को हटाने के लिए आरोपों के मुताबिक़ पाकिस्तानी पुलिस ने बल प्रयोग किया. 

पाकिस्तानी सीनेटर नसीर ने सरकार को घेरा

घटना के बाद रात में ही अदियाला जेल के बाहर इमरान ख़ान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ़ पार्टी के नेताओं का मेला लग गया और पाकिस्तानी सीनेटर अल्लामा राजा नसीर ने पाकिस्तानी सरकार को घेरते हुए कहा कि जैसा सुलूक पाकिस्तानी सरकार ने इमरान ख़ान की बहनों से किया है. ऐसा सलूक तो काफ़िर भी नहीं करते हैं किसी के साथ. जैसे कर्बला की लड़ाई में यज़ीद फौज ने औरतों के सिर से चादर खींची थी वैसे ही ये (पाकिस्तान की सरकार और पुलिस) यज़ीदी नस्ल है जो औरतों के सिर पर हाथ डालती है.

पत्रकार हरमीत सिंह से भी मारपीट

पाकिस्तानी पुलिस रात साढ़े 12 बजे इमरान ख़ान की बहनों नूरीन खानूम नियाज़ी, अलीमा खानूम और डॉक्टर उज्मा ख़ान को हिरासत में लेकर चकरी पुलिस थाने लाई, जहां से कुछ देर बार इन्हें छोड़ दिया गया. पाकिस्तान में किस तरह से पुलिस-प्रशासन हिंसा पर उतारू है इसकी एक और गवाही पाकिस्तानी पत्रकार हरमीत सिंह की वीडियो से सामने आई है. अदियाला जेल के बाहर इमरान ख़ान की बहनों का प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकार हरमीत सिंह को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा. उनके साथ भी जमकर मारपीट की. 

क्यों बौखलाई पाक सरकार?

बताते चलें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान अगस्त 2023 से जेल में हैं और जब भी उनकी बहनें इमरान ख़ान से मिलने जाती हैं तो इमरान ख़ान का संदेश लेकर आती हैं, जिसे पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ और इमरान ख़ान के X अकाउंट पर पोस्ट किया जाता है. इसमें इमरान ख़ान पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहनाज़ शरीफ की पोल खोलते है कि किस तरह ये दोनों पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं. इसी कारण बीते 3 हफ्तों से पाकिस्तानी सरकार ने इमरान ख़ान की बहनों की उनसे मिलने पर पाबंदी लगा दी है.

ये भी पढ़ें

‘यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा...’ मस्जिद-मदरसों और AMU को लेकर किसने दे दिया विवादित बयान

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 19 Nov 2025 07:36 AM (IST)
Tags :
Jail Rawalpindi Pakistan Imran Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
बिहार
Oath Ceremony: NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
बिहार
Oath Ceremony: NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
Train Cancelled: ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
Home Tips
ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम
ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget