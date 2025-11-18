हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा...’ मस्जिद-मदरसों और AMU को लेकर किसने दे दिया विवादित बयान

Delhi Blasts: ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए. यह अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 18 Nov 2025 11:55 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकी कार धमाके के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया है. ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को लेकर कटाक्ष करते हुए यूनिवर्सिटी की जांच करने की बात कही है.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ठाकुर रघुराज सिंह की बयानबाजी कोई पहली बार हुई घटना नहीं है, वह पहले भी AMU को लेकर कई बयान दे चुके हैं. हालांकि, दिल्ली में आतंकी धमाके के बाद उन्होंने जो बयान दिया है, उससे सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है. दरअसल, ठाकुर रघुराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का पनाहगार है.

AMU आतंकवादियों का अड्डा है- रघुराज सिंह

दरअसल, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है, जहां अपनी तीखी बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहने वाले यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं. उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की जांच होनी चाहिए, यहां से भी बुरहान वानी जैसे आतंकवादी निकले हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है. उन्होंने कहा कि देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए. यह अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं.

किसी मौलवी-मुल्ला ने दिल्ली ब्लास्ट का अब तक नहीं किया विरोध- रघुराज सिंह

दिल्ली ब्लास्ट पर टिप्पणी करते हुए ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि जितने भी आतंकवादी निकलते हैं, वो मदरसे और मस्जिदों से ही निकलते हैं, इसलिए मस्जिदों और मदरसों पर भी ताले लगाकर इनको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों के फन को कुचला जा सके. उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी मौलवी और मुल्ला ने दिल्ली बम ब्लास्ट का अभी तक विरोध नहीं किया है, जितना पढ़ा-लिखा मुसलमान है, उतना ही बड़ा आतंकवादी है. उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के समय पर ही आतंकवादी पनपे थे. इस देश का कानून थोड़ा लचीला है, वरना फारूक अब्दुल्ला को ही फांसी दे देनी चाहिए थी.

Published at : 18 Nov 2025 11:55 PM (IST)
Aligarh Muslim University Aligarh Thakur Raghuraj Singh AMU Delhi Blasts
