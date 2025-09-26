अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
Donald Trump Shahbaz Sharif: ट्रंप के साथ मीटिंग के दौरान पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहे. वे दोनों ट्रंप से मिलने ओवल ऑफिस पहुंचे थे.
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुरुवार (25 सितंबर) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले. ट्रंप, मुनीर और शहबाज की यह मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई. इन तीनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत चली. कयास लगाया जा रहा है कि बंद कमरे में हुई इस बातचीत के दौरान द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई.
भारत से दूरी बढ़ने के बाद ट्रंप पाकिस्तान के करीब पहुंच गए हैं. अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था, जिससे दोनों देशों के रिश्ते तनाव के दौर से गुजर रहे हैं. 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कुछ हफ्तों पहले व्यापार को लेकर समझौता हुआ है. अब ट्रंप और शहबाज की मुलाकात दोनों देशों को रिश्तों को और गहरा करने के उद्देश्य से रखी गई है. इस दौरान इनके बीच कई मसलों पर चर्चा हुई है.
ट्रंप-शहबाज की न्यूयॉर्क में भी हुई थी मुलाकात
ट्रंप और शहबाज की इससे पहले 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात हुई थी. उस बैठक में तुर्किए, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, यूएई, जॉर्डन और मिस्र भी शामिल हुए थे. इन सभी के बीच गाजा में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए बात हुई थी.
ट्रंप से मिलने के लिए शहबाज को करना पड़ा इंतजार
'वॉशिंगटन पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक जब पाक प्रधानमंत्री शहबाज ट्रंप से मिलने पहुंचे तो वे व्हाइट हाउस में कार्यकारी आदेशों पर साइन कर रहे थे और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करने लगे. इसकी वजह से शहबाज को उनसे मिलने के लिए करीब 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा.
अमेरिका-पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी का भारत पर क्या पड़ेगा असर
अमेरिका ने भारत पर वीजा नियमों को लेकर सख्ती कर दी है. इससे पहले 50 प्रतिशत टैरिफ भी लगाया था. हालांकि इन सबके बावजूद दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लौटने वाले हैं, लेकिन अब ट्रंप पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहे हैं. इसका भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है.
