हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ

'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ

Islamabad Bomb Blast: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम इस समय युद्ध की स्थिति में हैं. उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद कोर्ट के पास हुए आत्मघाती हमले को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 04:36 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत और 27 अन्य घायल हो गए हैं. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस धमाके को 'वेक अप कॉल' करार दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस समय युद्ध की स्थिति में है. इस दौरान शांति समझौता पर कोई हल नहीं निकलने को लेकर अफगानिस्तान पर भी निशाना साधा.

'इस्लामाबाद धमाका काबुल का मैसेज'

ख्वाजा आसिफ ने कहा, "जो कोई भी यह सोचता है कि पाकिस्तानी सेना अफगान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र और बलूचिस्तान के सुदूर इलाकों में यह युद्ध लड़ रही है, उसे इस्लामाबाद की जिला कोर्ट पर हुए आज के आत्मघाती हमले को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए. यह पूरे पाकिस्तान के लिए एक युद्ध है, जिसमें पाकिस्तानी सेना बलिदान दे रही है और लोगों को सुरक्षित महसूस करा रही है."

पाक रक्षा मंत्री ने कहा, "ऐसे माहौल में अफगानिस्तान की सरकार के साथ सफल बातचीत की कोई बड़ी उम्मीद रखना बेमानी होगा. काबुल की सरकार पाकिस्तान में आतंकवाद को रोक सकते हैं, लेकिन इस युद्ध को इस्लामाबाद तक लाना काबुल से एक संदेश है, जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान पूरी ताकत से मौजूद है."

इस्लामाबाद में हुआ धमका फिदायीन हमला

पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाक गृह मंत्री मोहसीन नकवी ने इसे धमाके को फिदायीन हमला करार दिया. उन्होंने बताया, "हमलावर करीब 12 मिनट तक अदालत के बाहर खड़ा रहा. पहले उसने कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जब वह अंदर नहीं जा सका तो उसने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया. हम इस घटना की अलग-अलग एंगल से जांच कर रहे हैं. यह कोई साधारण बम विस्फोट नहीं है."

पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा, "आने वाले दिनों में चीजों स्पष्ट हो जाएंगी और इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. रेंजर्स और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि राजधानी में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की सुरक्षा से समझौता न किया जाए."

ये भी पढ़ें : दिल्ली ब्लास्ट के बाद UN में बोला भारत- सीमा पार से हो रही हथियारों की तस्करी, कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनानी होगी

Published at : 11 Nov 2025 04:35 PM (IST)
Tags :
Islamabad Pakistan Khawaja Asif
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
बॉलीवुड
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले...' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे, देखें रोमांटिक तस्वीरें
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: डॉक्टर परवेज का है PAK से गहरा कनेक्शन? पड़ोसी ने ABP के कैमरे पर दिया बयान
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में पुलवामा से एक और डॉक्टर गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: abp News पर बड़ा खुलासा, डॉ उमर था धमाके का मास्टरमाइंड | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: Gujarat से कश्मीर तक अगर ये साजिश हो जाती कामयाब तो मंजर क्या होता ?
Delhi Red Fort Blast: जैश के 4 'आतंकी डॉक्टरों' ने मिलकर दिल्ली को दहला दिया । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
बॉलीवुड
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले...' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे, देखें रोमांटिक तस्वीरें
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
क्रिकेट
गौतम गंभीर हुए इमोशनल, धवन-कुंबले समेत भारतीय क्रिकेटरों ने Delhi Blast पर जताया दुख, जानें क्या कहा
गौतम गंभीर हुए इमोशनल, धवन-कुंबले समेत भारतीय क्रिकेटरों ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget