हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदिल्ली ब्लास्ट के बाद UN में बोला भारत- सीमा पार से हो रही हथियारों की तस्करी, कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनानी होगी

दिल्ली ब्लास्ट के बाद UN में बोला भारत- सीमा पार से हो रही हथियारों की तस्करी, कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनानी होगी

यूएन में भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ऐसे हथियारों के उपयोग और उनकी आपूर्ति में मदद करने वाले लोगों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनानी चाहिए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 11 Nov 2025 04:27 PM (IST)
Preferred Sources

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने यूएनएससी से आग्रह किया है कि हथियारों की तस्करी में मदद करने वालों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनानी चाहिए. उनका यह बयान दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार ब्लास्ट के बाद आया है.

सोमवार (10 नवंबर, 2025) को उन्होंने कहा कि भारत सीमापार से आतंकवाद से पीड़ित है, जिसके तहत सीमा की दूसरी तरफ से तस्करी किए गए अवैध हथियारों का इस्तेमाल करके भारत को निशाना बनाया जाता है.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ऐसे हथियारों के उपयोग और उनकी आपूर्ति में मदद करने वाले लोगों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनानी चाहिए. हरीश ने सोमवार को ‘यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्मॉल आर्म्स ओपन डिबेट’ में कहा, 'भारत कई दशक से आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा है. इसकी वजह से यह छोटे हथियारों और गोलाबारूद की गैरकानूनी आपूर्ति और उनके आतंकवादी समूहों के हाथ लगने से जुड़े खतरों से पूरी तरह अवगत है.'

पर्वतनेनी हरीश ने नई दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए विस्फोट के कुछ घंटे बाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह बात कही. इस ब्लास्ट में 12 लोगों की जान गई है और 25 लोग घायल हो गए. यह धमाका सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ. ट्रैफिक सिग्नल पर पर धीमा गति से चल रही कार में अचानक से धमाका हुआ.

पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, 'भारत को सीमा पार से आतंकवाद के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके तहत हमारी सीमाओं के पार से तस्करी किए गए ड्रोन समेत अवैध हथियारों का उपयोग किया जाता है.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान के दौरे पर हैं, यहां उन्होंने हमले पर बात करते हुए कहा कि इसके साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा. पीएम मोदी ने कहा, 'आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं. कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी को बहुत दुखी किया है.' पीएम मोदी ने कहा, 'मैं प्रभावित परिवारों का दुःख समझता हूं. पूरा देश उनके साथ खड़ा है. मैं घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में हूं.' उन्होंने कहा, 'हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी. इसके षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.'

और पढ़ें
Published at : 11 Nov 2025 02:54 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Red Fort TERRORISM UNited Nations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जैश के मॉड्यूल के जरिए PAK खुफिया एजेंसी...', दिल्ली ब्लास्ट पर जम्मू-कश्मीर के Ex-DGP ने कही बड़ी बात
'जैश के मॉड्यूल के जरिए PAK खुफिया एजेंसी...', दिल्ली ब्लास्ट पर जम्मू-कश्मीर के Ex-DGP ने कही बड़ी बात
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
बॉलीवुड
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले...' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे, देखें रोमांटिक तस्वीरें
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में पुलवामा से एक और डॉक्टर गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: abp News पर बड़ा खुलासा, डॉ उमर था धमाके का मास्टरमाइंड | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: Gujarat से कश्मीर तक अगर ये साजिश हो जाती कामयाब तो मंजर क्या होता ?
Delhi Red Fort Blast: जैश के 4 'आतंकी डॉक्टरों' ने मिलकर दिल्ली को दहला दिया । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: Amit Shah की अध्यक्षता में हुई हाइलेवल बैठक । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जैश के मॉड्यूल के जरिए PAK खुफिया एजेंसी...', दिल्ली ब्लास्ट पर जम्मू-कश्मीर के Ex-DGP ने कही बड़ी बात
'जैश के मॉड्यूल के जरिए PAK खुफिया एजेंसी...', दिल्ली ब्लास्ट पर जम्मू-कश्मीर के Ex-DGP ने कही बड़ी बात
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
बॉलीवुड
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले...' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे, देखें रोमांटिक तस्वीरें
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
क्रिकेट
गौतम गंभीर हुए इमोशनल, धवन-कुंबले समेत भारतीय क्रिकेटरों ने Delhi Blast पर जताया दुख, जानें क्या कहा
गौतम गंभीर हुए इमोशनल, धवन-कुंबले समेत भारतीय क्रिकेटरों ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget