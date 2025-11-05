हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान में बेरोजगारी का बम! नौकरी के लिए तरस रहे करीब दो करोड़ युवा; बढ़ा क्राइम रेट

पाकिस्तान में बेरोजगारी का बम! नौकरी के लिए तरस रहे करीब दो करोड़ युवा; बढ़ा क्राइम रेट

पाकिस्तान में बेरोजगारी अपने चरम पर है. करीब दो करोड़ युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन शहबाज सरकार के पास उन्हें रोजगार देने का कोई खाका नहीं है.

By : आईएएनएस | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 05 Nov 2025 11:13 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल जनगणना हुई और इसी आधार पर पता चल पाया कि यहां बेरोजगारी दर चरम पर है. 7.8 फीसदी युवाओं के पास नौकरी नहीं है यानि 24 करोड़ 15 लाख की आबादी वाले देश के करीब 1 करोड़ 87 लाख युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं.

पाकिस्तान ऑब्जर्वर नाम के अखबार ने देश की इस दुखती नब्ज को टटोला है. ये रिपोर्ट बेबस पाकिस्तानियों और बेपरवाह हुक्मरानों की पोल खोलती है. सिस्टम को लाचार बताते हुए कहती है कि ये बेरोजगारी दर उन पाकिस्तानियों की फिक्र नहीं करती जो नीट (NEET) हैं. नीट से मतलब पढ़ाई (एजुकेशन), रोजगार (एम्पलाईमेंट) और प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) से महरूम करना है.

बेरोजगारी की मार झेल रही एक-तिहाई पाकिस्तानी जनता

इस आर्टिकल में बताया गया है कि बेरोजगारी का संकट जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा है. 15 से 35 साल की उम्र के एक-तिहाई पाकिस्तानी इस समय बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं. प्रकाशित रिपोर्ट की मानें तो 'वर्किंग एज पापुलेशन' यानी काम करने की उम्र वाली आबादी की संख्या भी कुछ कम नहीं है. 17.17 करोड़ लोग जो काम करने में सक्षम हैं, उनमें से 11 फीसदी के पास कोई नौकरी नहीं है.

आर्टिकल में कहा गया है कि 'नीट' ग्रुप में वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने पूरी तरह से काम ढूंढना बंद कर दिया है, जो बिना वेतन वाले या असंगठित उपक्रमों से जुड़े हैं, या ऐसे फैमिली बिजनेस में फंसे हैं, जिसकी उत्पादन क्षमता कुछ खास नहीं है.

पाकिस्तान में बढ़ रही स्ट्रक्चरल बेरोजगारी

लेख में पाकिस्तानी महिलाओं की दयनीय स्थिति का भी विवरण है. रिपोर्ट के अनुसार, महिला श्रम बल भागीदारी दर भी काफी कम है. 'नीट' की समस्या तो है ही, इसके साथ ही देश की आधी आबादी की कम भागीदारी दर ने परिस्थिति को और भी सोचनीय बना दिया है.

ये घटती दरें साफ इशारा करती हैं कि लेबर फोर्स का कौशल अर्थव्यवस्था से कदम ताल नहीं कर पा रहा और इसी वजह से स्ट्रक्चरल बेरोजगारी (संरचनात्मक बेरोजगारी जिसमें नियोक्ता और रोजगार की तलाश कर रहे शख्स का कौशल मेल नहीं खा पाता) बढ़ रही है. इसका जिम्मेदार भी पाकिस्तानी शैक्षिक व्यवस्था को बताया गया है जो पुराने ढर्रे पर चल रहा है.

सरकारी नौकरी की ओर युवाओं का झुकाव

छात्रों को मांग के हिसाब से पाकिस्तानी सरकार उन्हें कुशल नहीं बना पा रही है. व्यावसायिक प्रशिक्षण भी सीमित है, तो दूसरी ओर पढ़े-लिखे युवाओं का झुकाव सरकारी नौकरियों की ओर ज्यादा है. सरकारी नौकरी आबादी के लिहाज से बहुत कम हैं और इसमें कम्पटीशन भी तगड़ा है. कुछ को नौकरी मिलती है तो कइयों के हाथ खाली रह जाते हैं और इस तरह पढ़े-लिखे बेरोजगारों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है.

2025 में बेरोजगारी दर बढ़कर करीब 8 प्रतिशत हो गई है, जिसमें कुल लेबर फोर्स 8 करोड़ 51 लाख 80 हजार और बेरोजगारों की संख्या 68 लाख 10 हजार है. रिपोर्ट कहती है कि रोजगार दर लगभग 52.2 प्रतिशत है, जो बताता है कि काम करने की उम्र वाली लगभग आधी आबादी या तो बेरोजगार है या अल्प-रोजगार (योग्यता के मुताबिक नौकरी न मिलना) की समस्या झेल रही है.

बाढ़ के असर ने छोटे बिजनेस और लोकल जॉब मार्केट तबाह

महंगाई, विदेशी मुद्रा संकट, 2022 और हाल ही में 2025 की बाढ़ के असर ने छोटे बिजनेस और लोकल जॉब मार्केट को तबाह कर दिया है. विश्व बैंक के आपदा-पश्चात आवश्यकता आकलन (पोस्ट-डिजास्टर नीड्स असेस्मेंट) में अरबों डॉलर के नुकसान और लाखों लोगों के दोबारा गरीबी में चले जाने की बात सामने आई. रिपोर्ट सोच समझकर नीति बनाने की सलाह देती है और आगाह करती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये युवाओं और मुल्क को लंबे समय तक आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं.

आर्टिकल बेरोजगारी से सिर्फ आर्थिक तौर पर नुकसान की बात नहीं करता, बल्कि इससे उभरने वाली बड़ी समस्याओं की ओर भी इशारा करता है. बेरोजगारी की मार और पैसों की कमी के चक्कर में हाशिये पर पड़े युवा जबरन पलायन को मजबूर होते हैं, फिर अपराधी बन जाते हैं या चरमपंथी नेटवर्क का हिस्सा बन देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं. निराशा और हताशा के रूप में दिखने वाला मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा और नुकसानदायक होता है.

पाकिस्तान में युवाओं की तस्करी बंधुआ मजदूरी 

देश के कुछ पिछड़े इलाकों से युवाओं की तस्करी बंधुआ मजदूरी के लिए की जाती है. इतना ही नहीं, उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है या सेक्स ट्रेड में धकेल दिया जाता है. बलूचिस्तान की कोयला खदानें इस शोषण का भयानक प्रतीक बन गई हैं, जहां बुनियादी सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण मजदूर मर जाते हैं. ये दुखद घटनाएं कभी-कभार ही मीडिया में रिपोर्ट की जाती हैं और ये युवाओं को बचाने में सिस्टम की पूर्ण विफलता को दर्शाती हैं.

अंत में ये खबर पाकिस्तान के हुक्मरानों की वजह से फेल होते समाज की बात करती है. रिपोर्ट कहती है कि कुछ मदरसे और सोशल मीडिया पर दीन-हीन जीवन जीने को मजबूर युवाओं को इज्जत और रूतबा देने का करार किया जाता है और फिर इनके हाथों में हथियार थमा दिए जाते हैं. हथियार लहराते युवा समाज में खौफ का प्रतीक बनते हैं और यही एक समाज के तौर पर हमें फेल करता है, क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम इन्हें वो मकसद नहीं दे पा रहा जो देश की तरक्की के लिए जरूरी है.

ये भी पढ़ें:- जापान में भालुओं का आतंक! 6 महीने में 100 से ज्यादा बार हमले; सरकार ने तैनात कर दी आर्मी

Published at : 05 Nov 2025 11:13 PM (IST)
Tags :
Unemployment Digital Census Pakistan SHEHBAZ SHARIF
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले Gen Z का जिक्र कर बोले राहुल गांधी
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले बोले राहुल गांधी
बिहार
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
क्रिकेट
IPL Auction 2026: इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Bihar Election 2025: सीमांचल के मुस्लमान देंगे Nitish Kumar का साथ?
KBM: Rahul के वोट चोरी के आरोप में कितना दम कितना भ्रम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले Gen Z का जिक्र कर बोले राहुल गांधी
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले बोले राहुल गांधी
बिहार
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
क्रिकेट
IPL Auction 2026: इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
बॉलीवुड
Haq Screening: ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
पश्चिम बंगाल सर्विस कमीशन में निकली 8477 वैकेंसी, बिना इंटरव्यू होगा सेलेक्शन
पश्चिम बंगाल सर्विस कमीशन में निकली 8477 वैकेंसी, बिना इंटरव्यू होगा सेलेक्शन
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget