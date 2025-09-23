हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट, पटरी से उतरकर पलटी; कुछ घंटों पहले सेना के जवानों पर हुआ था हमला 

Pakistan Train Blast: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से गुजरने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के साथ एक बार फिर से हादसा हो गया है. ट्रेन की कई बोगियां पटरियों से उतरकर पूरी तरह से पलट गईं हैं.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 23 Sep 2025 10:27 PM (IST)
पाकिस्तान इस समय जबरदस्त गृहयुद्ध से जूझ रहा है, जहां एक ओर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सेना की एयरस्ट्राइक में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद प्रदर्शन चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरह बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी विद्रोही गुट लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं. इसी कड़ी में आज भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे पाकिस्तान के बलूचस्तान प्रांत में क्वेटा-पेशावर मार्ग पर चल रही जाफर एक्सप्रेस को मास्टुंग जिले के दश्त इलाके में बलूच विद्रोही गुट ने पटरी पर बम धमका करके निशाना बनाया.

एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि धमके की वजह से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए और धमाके को अंजाम देने वाले बलूच विद्रोही गुट बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स (BRG) ने बयान जारी करके दावा किया कि उसके द्वारा पटरी पर किए गए कंट्रोल्ड आईईडी ब्लास्ट में पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए और घायल हुए हैं. यह हमला पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी को भी दर्शाता है क्यूंकि इसी इलाके में कुछ ही घंटे पहले रेलवे ट्रैक को क्लियर करने निकले पाकिस्तानी सैनिकों पर आईईडी से हमला किया गया था जिसमें कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे.

ब्लास्ट के बाद पलट गईं थी 5 बोगियां

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कंट्रोल्ड आईईडी धमाके की वजह से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के पलटे डिब्बों से फंसे यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है. घटना की वजह से ट्रेन का परिचालन ठप पड़ गया है. हमले की जिम्मेदारी लेने वाले बलूच विद्रोही गुट बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स (BRG) के प्रवक्ता दोस्तैन बलोच ने बयान जारी कर कहा आज शाम मास्टुंग के दश्त इलाके में जाफ़र एक्सप्रेस को रिमोट कंट्रोल आईईडी से निशाना बनाया गया और इस धमाके में पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए और घायल हुए. 

बीआरजी का दावा है कि ब्लास्ट के बाद ट्रेन की 5 बोगियां पलट गईं. बलूच गुट के प्रवक्ता दोस्तैन बलोच के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना यात्री ट्रेनों का दुरुपयोग करती है ऐसे में BRG जनता से अपील करती है कि वो फौज के कर्मियों से दूरी बनाए रखें. साथ ही बलूचिस्तान की आजादी तक ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी.

BLA के लड़ाकों ने हाईजैक कर ली थी जाफर एक्सप्रेस

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने इसी साल 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर जाने के लिए रवाना हुई जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था. दोपहर करीब एक बजे बीएलए के लड़ाकों ने ट्रेन को निशाना बनाया और इंजन की ओर रॉकेट लॉन्चर दागे. बीएलए ने दावा किया था कि ट्रेन में बैठे 400 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया है, जिनमें से 200 से पाक सेना के जवान थे. हालांकि बाद में पाकिस्तानी सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी 33 लड़ाकों को मारने का दावा किया. पाक आर्मी के मुताबिक, इस ऑपरेशन में पाक सेना के 23 जवान, 3 रेलवे कर्मचारी और 5 यात्रियों की जान चली गई थी.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 23 Sep 2025 09:45 PM (IST)
Balochistan Pakistan BLA Jaffar Express Train Pakistan Train Blast
