'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
Pakistan Army Chief Asim Munir: पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एबटाबाद में कैडेट्स को संबोधित करते हुए भारत को चेतावनी दी कि किसी भी उकसावे पर पाकिस्तान कड़ा जवाब देगा.
पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर तनाव को बढ़ाने की कोशिश की है. एबटाबाद स्थित पाकिस्तानी मिलिट्री अकादमी कलुल में कैडेट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की किसी भी छोटी सी उकसावे की कार्रवाई पर पाकिस्तान उम्मीद से परे और घातक जवाब देगा.
अपने भाषण में मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान भारत की भौगोलिक विशालता के भ्रम को तोड़ देगा. उन्होंने भारतीय सैन्य नेतृत्व के खिलाफ जहर उगला और कहा कि भड़काऊ बयानबाजी से परहेज करें और सभी लंबित विवादों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत सुलझाया जाए. मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान को न दबाया जा सकता है और न धमकाया जा सकता है.
Failed Marshal Asim Munir Issues Nuclear and Economic Threats to India.
Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. The resulting retributive military and economic losses inflicted will… pic.twitter.com/2IHveD16ox
आसिम मुनीर का विवादित इतिहास
यह पहली बार नहीं है जब आसिम मुनीर ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है. अगस्त 2025 में उन्होंने अमेरिका के टैम्पा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अस्तित्व का संकट आया, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा. उन्होंने यह भी कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाएगा तो पाकिस्तान 10 मिसाइलों से उसे उड़ा देगा. उनके इन बयानों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल और गैर-जिम्मेदाराना रवैया करार दिया था.
भारत ने दिया था करारा जवाब
भारत ने आसिम मुनीर के पूर्व में दिए गए बयान को न्यूक्लियर सेबर-रैटलिंग बताया था और था कहा कि इस तरह की धमकियां क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं. इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि पाकिस्तान की सेना का इतिहास आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने का रहा है. ऐसे में उसके परमाणु नियंत्रण को लेकर दुनिया की चिंताएं स्वाभाविक हैं.
