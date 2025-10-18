हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीन पर लगाए 100% टैरिफ को कम करेंगे ट्रंप! US-China के बीच होगी ट्रेड डील पर बातचीत; रेयर अर्थ मिनरल्स पर बनेगी बात?

चीन पर लगाए 100% टैरिफ को कम करेंगे ट्रंप! US-China के बीच होगी ट्रेड डील पर बातचीत; रेयर अर्थ मिनरल्स पर बनेगी बात?

अमेरिका-चीन व्यापार तनाव बढ़ गया है. 1 नवंबर से चीन पर कुल 130% टैरिफ लागू होगा. अगले हफ्ते अमेरिका और चीन के बीच अहम बातचीत हो सकती है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 18 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव फिर से बढ़ गया है. इस बार विवाद का कारण अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त टैरिफ हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि 1 नवंबर से चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लागू होगा. इससे पहले अमेरिका ने चीन से आयातित सामान पर 30% टैरिफ लगा रखा था. इसका मतलब है कि चीन पर कुल 130% टैरिफ का बोझ पड़ जाएगा.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अमेरिका की घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए उठाया गया है. दूसरी तरफ, चीन ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है. दोनों देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है और इनके बीच टकराव का असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ता है.

अगले हफ्ते हो सकती है अगली बातचीत

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने जानकारी दी है कि अगले हफ्ते अमेरिका और चीन के बीच बातचीत होगी. इस बैठक में बेसेन्ट चीन के डिप्टी प्रधानमंत्री हे लीफेंग से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे. बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों को व्यापारिक तनाव और इससे होने वाले वैश्विक आर्थिक नुकसान से बचाना है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक सिर्फ टैरिफ दरों के मुद्दे पर नहीं होगी. इसमें दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापारिक असंतुलन और आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा होगी. अगर बैठक सकारात्मक होती है, तो वैश्विक बाजारों को भी इससे राहत मिल सकती है.

 लगातार बढ़ रहा टैरिफ का प्रभाव

टैरिफ वॉर का असर केवल अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं है. इससे अन्य देशों की कंपनियों, निवेशकों और उपभोक्ताओं पर भी दबाव पड़ता है. चीन से आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पाद महंगे हो जाएंगे. अमेरिका में इन उत्पादों की कीमत बढ़ने से उपभोक्ताओं को भी ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा.

चीन ने दिए ये संकेत

चीन ने संकेत दिए हैं कि वह बातचीत के लिए तैयार है. हालांकि, ट्रंप प्रशासन का रुख अभी कड़ा है. ट्रंप लगातार कह चुके हैं कि उनका प्राथमिक लक्ष्य अमेरिकी उद्योग और रोजगार की सुरक्षा है और इसके लिए वे किसी भी कदम को तैयार हैं.

अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि अगली हफ्ते होने वाली बैठक में कुछ समझौते हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह समाधान फिलहाल मुश्किल है. यदि बैठक सफल रहती है, तो आने वाले समय में अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम हो सकता है.

चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?

Published at : 18 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US China Tariff War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बॉलीवुड
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
Advertisement

वीडियोज

पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बॉलीवुड
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
हेल्थ
Body Detox: दिवाली से पहले करें बॉडी डिटॉक्स, वरना मिठाइयां बन सकती हैं बीमारी की वजह
दिवाली से पहले करें बॉडी डिटॉक्स, वरना मिठाइयां बन सकती हैं बीमारी की वजह
यूटिलिटी
रात 11 बजे के बाद करते हैं लड़कियों को मैसेज तो पड़ जाएंगे मुसीबत में, जान लें ये वाला कानून
रात 11 बजे के बाद करते हैं लड़कियों को मैसेज तो पड़ जाएंगे मुसीबत में, जान लें ये वाला कानून
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Embed widget