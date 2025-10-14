हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर झड़प, PAK आर्मी ने बरसाए बम; तालिबान लड़ाकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर झड़प, PAK आर्मी ने बरसाए बम; तालिबान लड़ाकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Afghanistan-Pakistan Clash: अफगान तालिबान शासन ने सरकारी टीवी पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके लड़ाके डूरंड लाइन के पास एक पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर धावा बोलते दिख रहे हैं.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 11:29 PM (IST)
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर से गोलीबारी की खबर सामने आई है. पाकिस्तान ने मंगलवार (14 अक्टूबर,2025) शाम लगभग 7:47 बजे (IST) तालिबान की एक सैन्य चौकी पर हुए हमले का थर्मल फुटेज जारी किया. इसके के अलावा, खबरों के मुताबिक खोश्त-मिरानशाह सीमा पर भी लड़ाई की सूचना दी गई है.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच झड़प अब भी जारी 
खोस्त प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता मुस्तगफर गुरबज ने TOLOnews को बताया कि मंगलवार शाम (14 अक्टूबर) करीब 7 बजे, अफगान बलों ने डूरंड लाइन के पास जाजी मैदान जिले के पलोची क्षेत्र में एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया. उन्होंने बताया कि शुरुआत में पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही और अफगान पक्ष की तरफ से तेजी से जवाबी कार्रवाई की गई. उन्होंने यह भी बताया कि दोनों पक्षों के बीच झड़प अभी भी जारी है.

अफगान तालिबान ने पाक चौकी पर किया हमला
अफगान तालिबान शासन ने सरकारी टीवी पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके लड़ाके डूरंड लाइन के पास एक पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर धावा बोलते दिख रहे हैं. वीडियो में तालिबान लड़ाके चौकी पर कब्जा करते और झड़प के दौरान कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह झड़पें हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई हैं.

फजलुर रहमान ने की मध्यस्थता की पेशकश
इस बीच पाकिस्तान की जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI-F) के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया है कि वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले युद्धविराम होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि गोलियों की आवाज के बीच कोई भी बातचीत बेनतीजा रहेगी. फजलुर रहमान ने जोर देकर कहा कि दोनों देश एक-दूसरे के लिए बेहद अहम हैं, लेकिन अगर सीमा पर लगातार गोलियां चलती रहीं तो सबसे बड़ा नुकसान दोनों देशों की जनता को उठाना पड़ेगा.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 14 Oct 2025 11:20 PM (IST)
Pakistan Afghanistan  Border Clash
Embed widget