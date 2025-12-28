हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'बंकरों में छिपने को हो गए थे मजबूर', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बड़ा कबूलनामा

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का कबूलनामा सामने आया है, जिसमें वो खुद ही बंकर में जाने की बात कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Dec 2025 08:09 AM (IST)
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इसी साल 22 अप्रैल को पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी. इसके बाद भारत ने 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इसमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों पर स्ट्राइक की गई थी. पाकिस्तानी आर्मी के कहने के बाद ही भारत ने सीजफायर किया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान इन सबसे इनकार करता आया है. ऐसे में अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कबूलनामा सामने आया है.

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आसिफ अली जरदारी ने अब खुद ही सब कबूल लिया है. पाकिस्तान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे एक प्रतिनिधि ने मुझसे आकर कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो मैंने उसे 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है.

'जंग शुरू हो गई है सर बंकर में चलें'
जरदारी ने बताया कि उनके प्रतिनिधि ने कहा कि जंग शुरू हो गई है सर बंकर में चलें. जरदारी ने आगे अपने संबोधन में कहा कि हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं. हम खुद हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हैं. हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं. जरदारी के बयान से साफ होता है कि पाकिस्तानी सेना के तमाम बड़े अधिकारी भी अपनी जान बचाने के लिए बंकर में चले गए थे. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई दिनों तक पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी नजर नहीं आ रहे थे.

जरदारी की भारत को गीदड़भभकी
भारत को धमकी देते हुए आसिफ अली जरदारी ने आगे कहा कि ये भूल जाओ कि रोटी होगी, गोली होगी... हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोले मारोगे. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के डिप्लोमेटिक संंबध खत्म कर दिए. भारत की तरफ से सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को निलंबित किए जाने के बाद से पाकिस्तान कई बार भारत सरकार को खत लिखकर इसे बहाल करने की मांग कर चुका है. 

‘बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के पीछे ISI का हाथ’, मौलाना साजिद रशीदी ने किया बड़ा दावा

Published at : 28 Dec 2025 08:09 AM (IST)
