हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइथियोपियाई PM ने मोदी को गाड़ी में बैठाकर होटल छोड़ा, रास्ते में नई जगहें दिखाईं... जॉर्डन के बाद अदीस अबाबा में कार डिप्लोमेसी!

इथियोपियाई PM ने मोदी को गाड़ी में बैठाकर होटल छोड़ा, रास्ते में नई जगहें दिखाईं... जॉर्डन के बाद अदीस अबाबा में कार डिप्लोमेसी!

PM Modi in Ethiopia: इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली और भारत के पीएम मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. अबी अहमद ने पीएम मोदी को साइंस म्यूजियम घुमाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Dec 2025 09:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत मंगलवार (16 दिसंबर 2025) को इथियोपिया पहुंचे, जहां वह देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे. भारत और इथियोपिया ने अदीस अबाबा में इथियोपियाई नेशनल पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत किया. वह मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल तक भी ले गए. रास्ते में उन्होंने पीएम मोदी को साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क घुमाया, जो उनकी यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं था. उन्होंने पीएम मोदी को इथियोपियाई कॉफी की अलग-अलग किस्मों के बारे में जानकारी भी दी.

कार डिप्लोमेसी से सुर्खियों में पीएम मोदी

इथियोपिया के पीएम अबी अहमद और पीएम मोदी के साथ एक गाड़ी में बैठकर यात्रा करने के बाद फिर से कार डिप्लोमेसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इससे पहले जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद कार ड्राइव करके पीएम नरेंद्र मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए थे.

हाल के कुछ दिनों में कार डिप्लोमेसी के कई ऐसे नजारे दिखे हैं, जिसके केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं. इस महीने के शुरुआत में जब पीएम मोदी भारत दौरै पर पहुंचे थे तो दोनों नेता एक कारा में पीएम आवास के लिए निकले थे. इस दौरान दोनों नेता हंसी-मजाक करते नजर आए थे. इस साल अगस्त में शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था जब पुतिन ने अपनी गाड़ी में पीएम मोदी को बैठाया था.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम अबी अहमद अली ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान अपने भारतीय समकक्ष को इथियोपियाई कॉफी के विभिन्न किस्मों के बारे में भी जानकारी दी. नोबेल शांति पुरस्कार विजेता इथियोपियाई प्रधानमंत्री की ओर से किया गया यह विशेष स्वागत प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाते हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत-इथियोपिया के सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाते हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर अदीस अबाबा पहुंचे. एक विशेष भाव के रूप में, प्रधानमंत्री अबी अहमद अली उनका स्वागत करने के लिए खुद हवाई अड्डे पहुंचे. प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से रंगारंग स्वागत किया गया.' जायसवाल ने कहा कि इथियोपिया ग्लोबल साउथ में भारत का एक प्रमुख भागीदार है और ब्रिक्स का एक साथी सदस्य भी है. 

जॉर्डन क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी को कराई सैर

इथियोपिया से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की यात्रा पर थे, जहां सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को उन्होंने जॉर्डन के अल-हुसैनिया पैलेस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत से पहले राजा अब्दुल्ला II से मुलाकात की. वहीं, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II ने अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द जॉर्डन म्यूजियम तक खुद कार चलाकर ले गए. यह पश्चिमी एशियाई देश में भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान एक प्रतीकात्मक क्षण था.

पीएम मोदी की इस कार यात्रा का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार में बैठते हुए देखा गया, जिसमें जॉर्डन के शाही परिवार के सदस्य खुद कार में ड्राइविंग सीटर पर बैठे, जबिक पीएम मोदी कार में आगे की यात्री सीट पर बैठे थे.

पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस के साथ ड्राइव की झलक की शेयर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जॉर्डन क्राउन प्रिंस के साथ अपनी ड्राइव की झलक को शेयर किया. उन्होंने लिखा, ‘क्राउन प्रिंस अल-हुसैन बिन अब्दुल्ला II के साथ द जॉर्डन म्यूजियम की ओर से जाते हुए.’ 

यह भी पढ़ेंः अगर चीन और पाकिस्तान ने समंदर में दिखाई चालाकी तो खोज-खोज पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', जानें कितना खतरनाक?

Published at : 16 Dec 2025 09:31 PM (IST)
Tags :
Ethiopia Jordan PM Modi King Abdullah II Abiy Ahmed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर चीन और पाकिस्तान ने समंदर में दिखाई चालाकी तो खोज-खोज पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', जानें कितना खतरनाक?
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
Advertisement

वीडियोज

VB-G RAM G Bill: 'जी राम जी' पर संग्राम जी! | MGNREGA | BJP | PM Modi | Congress
Sandeep Chaudhary: SP Vs CM Yogi..वोट कटने का सच क्या? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UP | Vote Chori
Bihar Politics: मुस्लिम लड़की चेहरे से हिजाब हटाने पर घिरे Nitish Kumar | JDU | NDA | ABP News
New Mgnrega Bill: 'राम जी' Vs गांधी...बिल पर पक्ष-विपक्ष क्यों आमने-सामने? | VB-G RAM G | BJP
हटेगा 'बापू' का नाम..संसद में शुरू हुआ नया संग्राम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर चीन और पाकिस्तान ने समंदर में दिखाई चालाकी तो खोज-खोज पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', जानें कितना खतरनाक?
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
ओटीटी
Aashram Season 4 कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
'आश्रम S4' कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
जनरल नॉलेज
Gold Types: सिर्फ पीला ही नहीं बल्कि काले और गुलाबी रंग का भी होता है सोना, जानें सोने के सभी प्रकार और सब में फर्क
सिर्फ पीला ही नहीं बल्कि काले और गुलाबी रंग का भी होता है सोना, जानें सोने के सभी प्रकार और सब में फर्क
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन के टॉयलेट को बनाया OYO, दरवाजा लगाकर रंगरलियां मनाते कैमरे में कैद हुआ कपल- वीडियो वायरल
ट्रेन के टॉयलेट को बनाया OYO, दरवाजा लगाकर रंगरलियां मनाते कैमरे में कैद हुआ कपल
हेल्थ
Eggs Safety Concern: सावधान! क्या आप भी रोजाना अंडे खाते हैं? मिले नाइट्रोफ्यूरान्स, FSSAI की जांच जारी
सावधान! क्या आप भी रोजाना अंडे खाते हैं? मिले नाइट्रोफ्यूरान्स, FSSAI की जांच जारी
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget