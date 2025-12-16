Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत मंगलवार (16 दिसंबर 2025) को इथियोपिया पहुंचे, जहां वह देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे. भारत और इथियोपिया ने अदीस अबाबा में इथियोपियाई नेशनल पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत किया. वह मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल तक भी ले गए. रास्ते में उन्होंने पीएम मोदी को साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क घुमाया, जो उनकी यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं था. उन्होंने पीएम मोदी को इथियोपियाई कॉफी की अलग-अलग किस्मों के बारे में जानकारी भी दी.

በአዲስ አበባ አየር ማረፊያ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊ ጋር በባህላዊ የቡና ስነ-ስርዓት ላይ ታድመናል። ስነ-ስርዓቱ የኢትዮጵያን ዘርፈ ብዙ ቅርስ በሚያምር ሁኔታ ያሳያል።@AbiyAhmedAli pic.twitter.com/FlNimzRk9P — Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2025

कार डिप्लोमेसी से सुर्खियों में पीएम मोदी

इथियोपिया के पीएम अबी अहमद और पीएम मोदी के साथ एक गाड़ी में बैठकर यात्रा करने के बाद फिर से कार डिप्लोमेसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इससे पहले जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद कार ड्राइव करके पीएम नरेंद्र मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए थे.

हाल के कुछ दिनों में कार डिप्लोमेसी के कई ऐसे नजारे दिखे हैं, जिसके केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं. इस महीने के शुरुआत में जब पीएम मोदी भारत दौरै पर पहुंचे थे तो दोनों नेता एक कारा में पीएम आवास के लिए निकले थे. इस दौरान दोनों नेता हंसी-मजाक करते नजर आए थे. इस साल अगस्त में शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था जब पुतिन ने अपनी गाड़ी में पीएम मोदी को बैठाया था.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम अबी अहमद अली ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान अपने भारतीय समकक्ष को इथियोपियाई कॉफी के विभिन्न किस्मों के बारे में भी जानकारी दी. नोबेल शांति पुरस्कार विजेता इथियोपियाई प्रधानमंत्री की ओर से किया गया यह विशेष स्वागत प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाते हैं.

After welcoming me at Addis Ababa airport, Prime Minister Dr. Abiy Ahmed Ali drove me to the Science Museum in the city. This Museum showcases different aspects of science and innovation and how they can be harnessed for Ethiopia’s progress.@AbiyAhmedAli pic.twitter.com/BKxxCBfKdk — Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2025

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत-इथियोपिया के सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाते हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर अदीस अबाबा पहुंचे. एक विशेष भाव के रूप में, प्रधानमंत्री अबी अहमद अली उनका स्वागत करने के लिए खुद हवाई अड्डे पहुंचे. प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से रंगारंग स्वागत किया गया.' जायसवाल ने कहा कि इथियोपिया ग्लोबल साउथ में भारत का एक प्रमुख भागीदार है और ब्रिक्स का एक साथी सदस्य भी है.

जॉर्डन क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी को कराई सैर

इथियोपिया से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की यात्रा पर थे, जहां सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को उन्होंने जॉर्डन के अल-हुसैनिया पैलेस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत से पहले राजा अब्दुल्ला II से मुलाकात की. वहीं, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II ने अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द जॉर्डन म्यूजियम तक खुद कार चलाकर ले गए. यह पश्चिमी एशियाई देश में भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान एक प्रतीकात्मक क्षण था.

पीएम मोदी की इस कार यात्रा का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार में बैठते हुए देखा गया, जिसमें जॉर्डन के शाही परिवार के सदस्य खुद कार में ड्राइविंग सीटर पर बैठे, जबिक पीएम मोदी कार में आगे की यात्री सीट पर बैठे थे.

पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस के साथ ड्राइव की झलक की शेयर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जॉर्डन क्राउन प्रिंस के साथ अपनी ड्राइव की झलक को शेयर किया. उन्होंने लिखा, ‘क्राउन प्रिंस अल-हुसैन बिन अब्दुल्ला II के साथ द जॉर्डन म्यूजियम की ओर से जाते हुए.’

