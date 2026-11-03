ईरान के केशम द्वीप में ऐसा क्या है, जिस पर अमेरिका ने बरसाईं मिसाइलें, जानें

अमेरिका ने मिडटर्म इलेक्शन के पहले ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया है. ऐसा माना जा रहा है कि ये हमला सोमवार (2 नवंबर 2026) को किया गया है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मौजूदा हालात को देखते हुए ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के हफ्तों अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई सैन्य हमले किए हैं. इस बीच केशम द्वीप पर हमला करना काफी टेंशन पैदा करता है. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि तेल की कीमतों में प्रति बैरल लगभग 10 डॉलर की गिरावट आई है. इस वजह से ईरान जल्द से जल्द समझौता करना चाहता है.

केशम द्वीप हमला क्यों हुआ?

अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया. इसके पीछे कई बड़ी वजह हो सकती है. बता दें कि केशम द्वीप अपनी खास भौगोलिक स्थिति सैन्य और व्यापारिक लिहाज से बेहद जरूरी है. यह फारस की खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास है. दुनिया के समुद्री रास्तों से होने वाले तेल व्यापार का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. इस वजह से इस रास्ते पर किसी भी तरह का तनाव अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नजर रखना क्यों जरूरी?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से होने वाली एनर्जी सप्लाई के लिए यह रास्ता काफी अहम है. केशम द्वीप इस समुद्री मार्ग के पास होने के कारण निगरानी और सैन्य गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है.

केशम द्वीप पर हुए कई विस्फोट

अमेरिका ईरान पर किए गए हमलों को छोटे पैमाने पर रखा है और जानबूझकर सीक्रेट अटैक कर रहा है. ईरानी सरकारी मीडिया आउटलेट IRNA के अनुसार, यह कथित हमला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में स्थित केशम द्वीप पर हुए कई विस्फोटों के बाद हुआ. IRGC की नौसेना ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम में अमेरिका के डिकॉय ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है. IRGC ने इसके गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे ड्रोन सुरक्षित रूप से उनके हाथ लग गया.