नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र बालेन शाह 2 दिन के दौरे पर भारत आ चुके हैं. पीएम बनने के बाद वे पहली बार भारत के दौर पर आए हैं. इसके अलावा वे पहली किसी विदेशी दौरे पर भी पहुंचे हैं. इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दो मूर्तियां भेंट करेंगे. वे प्रधानमंत्री मोदी को रातो मच्छिंद्रनाथ की एक मूर्ति भेंट करेंगे.

यह देवता नेपाल की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से गहराई से जुड़े हैं. ये काठमांडू घाटी में एक प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते हैं. पारंपरिक नेपाली मान्यताओं के अनुसार, लिच्छवि राजवंश के राजा नरेंद्र देव रातो मच्छिंद्रनाथ को मौजूदा समय के असम से काठमांडू घाटी लाए थे.

नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू को काठमांडू के चाबाहिल स्थित चारुमति विहार से जुड़ी एक मूर्ति भी भेंट करेंगे. इस विहार (मठ) का इतिहास मौर्य सम्राट अशोक और उनकी बेटी चारुमति से जुड़ा है.

पारंपरिक कथाओं के अनुसार, सम्राट अशोक अपनी बेटी के साथ काठमांडू घाटी आए थे. बाद में उनकी बेटी ने वहां के एक स्थानीय राजकुमार, देवपाल से विवाह कर लिया और देवपाटन क्षेत्र में बस गईं. माना जाता है कि चारुमति ने ही इस क्षेत्र में इस विहार की स्थापना की थी, और यहीं उनका निधन भी हुआ था.

प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर दौरा

प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर शाह 22-23 नवंबर को भारत की यात्रा कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बयान में कहा था कि यह दौरा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च-स्तरीय बातचीत की परंपरा को आगे बढ़ाता है. यह दर्शाता है कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है."

मंत्रालय ने आगे कहा, "इससे द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा आपसी लाभ वाले सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा." इस क्षेत्र में भारत के लिए नेपाल का रणनीतिक महत्व है. दोनों देशों के नेता अक्सर अपने पुराने सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों पर जोर देते हैं, जिन्हें अक्सर रोटी-बेटी के रिश्ते के रूप में पेश किया जाता है.

चारों ओर से जमीन से घिरा देश होने के कारण, नेपाल व्यापार और ट्रांजिट के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है. उसका अधिकांश आयात भारत से आता है या भारत के रास्ते होकर आता है. साथ ही समुद्र तक पहुंचने के लिए भी नेपाल भारतीय क्षेत्र पर निर्भर है.